V korist premožnih

Biden zvišuje davke za kapital in podjetja, pri nas pa tudi tokratna Janševa vlada spet znižuje davke, čeprav so posledice že vnaprej jasne in znane

Blaginja je samo za peščico

© Luka Dakskobler

Aprila letos je umrl John Williamson, ki je prvi uporabil izraz Washingtonski konsenz in z njim opisal ključne značilnosti (oziroma priporočila) neoliberalne doktrine, kot jih narekujejo centri moči, kakršna sta Mednarodni denarni sklad (IMF) in Svetovna banka. Med priporočila, ki so jih začeli v sedemdesetih letih najprej uveljavljati v Latinski Ameriki, nato pa so postala splošen okvir po vsem svetu, sodijo privatizacija, zajezitev inflacije, deregulacija, neposredne tuje naložbe, zniževanje davkov, fiskalna uravnoteženost. Takšna politika naj bi poskrbela za blaginjo vseh. Bogastvo naj bi po tako imenovanem učinku trickle down z gospodarsko rastjo (ob večji zaposlenosti in manjši revščini) samodejno pronicalo do najnižjih slojev. V ZDA jo je začel prvi uvajati ameriški predsednik Ronald Reagan, ki je zgornjo mejno stopnjo davka na dohodke najprej znižal z 69,1 odstotka na 50 odstotkov in nato na zgolj 38,5 odstotka, kar je povzročilo velik proračunski primanjkljaj.