Janković: »Hvaležni smo partizankam in partizanom, da so osvobodili Ljubljano«

Ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da vlada in država prestolnice v pripravo predsedovanja Slovenije Svetu EU nista vključili, med drugim pa je poudaril, da se mu zdi neprimerno, da vlada na državni proslavi OF bere domobranske pesnike ter da bodo na ljubljanski proslavi partizanske pesmi

Na robu Trga republike ob Šubičevi ulici je Mestna občina Ljubljana postavila drogove, na katerih bodo v petek obesili zastave članic EU. Kot je danes pojasnil župan Zoran Janković, so se za to odločili sami, vlada in država jih v pripravo predsedovanja Slovenije Svetu EU nista vključili. Lokacijo pa je kot najprimernejšo izbrala strokovna skupina.

Kot so sporočili z Mestne občine Ljubljana (Mol), so ponosni, da je Ljubljana prestolnica samostojne in neodvisne države ter da smo vključeni v skupnost 27 držav EU. Pripadnost EU so se odločili izkazati tudi z začasno postavitvijo drogov za zastave vseh članic. Na ta način želijo počastiti prijatelje in jim izraziti iskreno dobrodošlico, je v današnji izjavi dejal župan.

Pojasnil je, da je bila izbrana lokacija po mnenju strokovne skupine pod vodstvom podžupana Janeza Koželja najbolj primerna. Nastala je po tehtnem preudarku, posvetovanju z različnimi kolegi, največ z odgovornim projektantom prenove trga, ki tudi najbolj ve, kakšne so tehnične možnosti, da se trga ne poškoduje, je dodal Koželj.

Koželj meni, da s postavitvijo drogov niso posegli v Ravnikarjev spomin

Za začasno postavitev drogov do konca predsedovanja imajo tudi dovoljenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Po Koželjevih besedah so razmišljali tudi o drugih možnosti, da bi na primer zastave obesili na drogove, ki so že na robovih trga, a so ugotovili, da tam ne bi bile tako vidne in prepoznane, presodili so tudi, da ne sodijo na drogove, ki se uporabljajo za komercialno oglaševanje.

Na severnem robu trga, kamor so jih postavili, je tudi največ tehničnih možnosti, da ne predrejo izolacije in nekako se zdi, da je to tista stran trga, ki se izteka v prostor, ki ni homogen, je še navedel Koželj. Dodal je, da so ugotavljali tudi, v kolikšni meri dejansko zastirajo pogled na parlament. Po njihovi presoji ga ne, postavitev pa se celo malo ujema z mrežo portala na vhodu v parlament.

Po Jankovićevih besedah je podžupan Koželj doživel kar nekaj neupravičenih napadov. Ob očitkih, da se uničuje Trg republike, je spomnil, da so bili le pred nekaj leti na trgu avtomobili, zasluga, da je trg tak, kot je danes, pa je prav Koželjeva. Vizija Ljubljane na področju urbanizma je njegovo delo in po županovih besedah bo v slovenski zgodovini ostal zapisan "kot tisti, ki si je upal, imel znanje in vizijo".

Koželj je prepričan, da s postavitvijo drogov niso posegli v spomin na snovalca trga Edvarda Ravnikarja niti niso načeli integritete, celovitosti državniškega trga.

Postavili so 29 drogov, na začetku bosta slovenska zastava in zastava EU, nato bodo sledile zastave držav članic po abecedi in na koncu zastava prestolnice, je pojasnil Janković. Drogove so po njegovih besedah postavili že sedaj, saj želijo, da bi visele že za 1. maj.

Ljubljana, mesto heroj, bo praznovala 9. maja tudi s partizanskimi pesmimi

Ob tem pa je spomnil, da 9. maja praznuje tudi Ljubljana, mesto heroj. "Hvaležni smo partizankam in partizanom, da so osvobodili Ljubljano, in to hvaležnost bomo izkazovali vedno. Na drugi strani nismo pozabili tudi leta 1991 in ljudi, ki so pripeljali do tega, da je Slovenija neodvisna, samostojna država v EU," je dejal. Obenem je opozoril, da je nesprejemljivo, da na državni proslavi OF berejo domobranske pesnike, da pa bo na ljubljanski proslavi zadonela tudi partizanska pesem Hej brigade.

Na predlog vseh treh veteranskih organizacij so naredili natečaj za izbor spomenika braniteljev, ki bo v juniju postavljen na Trgu mladinskih delovnih brigad. Ta trg sedaj prenavljajo, saj želijo, da bi spomenik stal do 25. junija, je še navedel Janković.

