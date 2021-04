VIDEO: Petkovi kolesarski protesti v polnem zamahu

Protestnice in protestniki vztrajajo, da mora Janševi vladi in njenim spornim praksam odzvoniti

Po torkovem množičnem shodu se je danes v centru Ljubljane na kolesih ponovno zbrala množica protestnikov, ki so izrazili nestrinjanje z vladajočo politiko. Protestniki so se ob kroženju po ulicah ustavili tudi pred poslopjem STA, kjer so prižgali "simbolni ogenj upora". Kasneje so se vrnili na Trg republike, kjer so prižgali protestni kres.

Protestniki so danes izrazili podporo tudi Slovenski tiskovni agenciji (STA). Eden vidnejših predstavnikov protestnikov Jaša Jenull je v krajšem govoru pred poslopjem STA vladi očital, da skuša utišati svobodo tiska ter poudaril, da je agencija "ena izmed simbolov svobode tiska v svobodni demokratični državi Sloveniji".

Kot je razvidno iz posnetkov na družbenih omrežjih, je shod potekal mirno, večina kolesarjev je nosilo zaščitne maske (četudi te zunaj niso več potrebne) in vzdrževalo varno fizično razdaljo.

V Protestni ljudski skupščini so v izjavi pred protestom zapisali, da trenutna vlada ne predstavlja ideje, "ki so jo imeli naši predniki, ki so se borili za svobodo, večinski del prebivalstva pa ne želi nadaljevati v smeri, ki drvi v propad demokracije in vladavine prava".

"Demokracija, vladavina prava in svoboda medijev v Sloveniji še nikoli niso bile tako ogrožene, kot ravno v tem trenutku. Socialne stiske mladih niso bile še nikoli tako pereče, kot so danes. Mednarodni ugled Slovenije še nikoli ni bil tako zelo okrnjen, kot je sedaj; dva meseca pred začetkom predsedovanja Evropski uniji. Ljudje še nikoli do sedaj, v celotni zgodovini Slovenije, niso že več kot eno leto vztrajali na ulicah, na protestih in tako odločno ponavljali, da je dovolj. Poslanke in poslanci nimajo prav nobenega izgovora več, s čimer bi lahko opravičevali svoje kolaborantstvo z Janezom Janšo."



Protestna ljudska skupščina

V torek je ljudstvo "povsem jasno izreklo neuzaupnico vladi", zdaj pa je čas, da "to naredijo tudi vse poslanke in poslanci, ki se še vedno krčevito oklepajo svojih stolčkov in položajev".

Zapisali so, da demokracija, vladavina prava in svoboda medijev v Sloveniji še nikoli niso bile tako ogrožene. Tudi socialne stiske mladih še nikoli niso bile tako pereče, mednarodni ugled države pa še ni bil tako zelo okrnjen kot sedaj, dva meseca pred začetkom predsedovanja Svetu EU.

Poudarili so, da je edina dolžnost poslancev, da izstopijo iz vlade, ki drvi v propad.

Današnji protest je sicer že drugi zapovrstjo v tednu dni. V torek, na dan upora proti okupatorju, se je v Ljubljani zbralo okoli 15.000 protestnikov, ki so izrazili upor proti spornim ravnanjem oblasti in obeležili spomin na Osvobodilno fronto (OF), svetlo točko v zgodovini slovenskega naroda in temelj za nastanek samostojne države.

E2n50woUbms