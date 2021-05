Rusija prepovedala vstop predsedniku Evropskega parlamenta

Na seznamu nezaželenih se je znašla tudi podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova ter še šest državljanov EU. Gre za vidne uradnike iz Nemčije, Francije, Švedske, Latvije in Estonije.

Rusija je danes prepovedala vstop v državo predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sassoliju

Rusija je danes prepovedala vstop v državo predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sassoliju, podpredsednici Evropske komisije Veri Jourovi ter še šestim državljanom EU, je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Gre za vidne uradnike iz Nemčije, Francije, Švedske, Latvije in Estonije.

Gre za povračilni ukrep oziroma odgovor na marčevsko odločitev EU, da s prepovedjo vstopa v unijo kaznuje šest visokih ruskih uradnikov zaradi njihove vloge pri aretaciji opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.

V Moskvi so tako danes znova ostro kritizirali sankcije, ki jih sprejema Bruselj, in mu očitali netenje protiruske histerije. "EU nadaljuje politiko nelegitimnih enostranskih sankcij proti ruskim državljanom in organizacijam," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass ocenilo zunanje ministrstvo v Moskvi.

Kot so še dodali, unija zavrača vse poskuse Rusije, da bi spore rešili z dialogom. Namesto tega se zateka k dejanjem, "ki ne puščajo nobenega dvoma, da je njihov resnični cilj za vsako ceno zavreti razvoj naše države".

"Očitno v Kremlju nisem dobrodošel? Sem malce sumil (...) Nobene sankcije ali ustrahovanje ne bodo odvrnili Evropskega parlamenta ali mene od obrambe človekovih pravic, svobode in demokracije. Grožnje nas ne bodo utišale. Kot je napisal Tolstoj, ni veličine, kjer ni resnice," se je na prepoved vstopa na Twitterju odzval Sassoli.

Davidu Sassoliju,

predsednik Evropskega parlamenta

Polno podporo mu je na Twitterju izreklo že tudi več političnih skupin v Evropskem parlamentu.

Navalni, ki je lani preživel zastrupitev z živčnim strupom, prestaja dvoinpolletno zaporno kazen v kazenski koloniji vzhodno od Moskve. Zaradi njegove zastrupitve in kasnejše aretacije sta EU in ZDA proti Rusiji uvedli že več sankcij.

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v četrtek v luči ločenega diplomatskega spora med Rusijo in Češko države članice EU pozvali k usklajenemu izgonu ruskih diplomatov. V sprejeti resoluciji so poleg tega znova pozvali k brezpogojni izpustitvi Navalnega in izrazili zaskrbljenost zaradi krepitve ruskih sil ob meji z Ukrajino.