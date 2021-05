Čemu je RTV Slovenija sodelovala pri ponarejanju zgodovine?

Vlada potvarja zgodovino in laže

Društvo TIGR Primorske se je, sicer z dvema dnevoma zamude, ostro distanciralo od državne proslave ob Dnevu upora proti okupatorju, ki je potekala pred spomenikom trem tigrovcem na Mali gori pri Ribnici.

Dogodek distanciranja si zasluži enormno pozornost, saj se pred našimi očmi odvija prozoren načrt oblastniške zlorabe zgodovine na način neposrednega zaničevanja Dneva upora proti okupatorju. V ozadju operacije je zasidrano izničenje pomena partizanstva ali komunizma z idejo, da bi se tigrovce, ki so Janševi vladi očitno bolj sprejemljivi, razglasilo za edine pravoverne upornike proti okupatorju, hkrati pa 27. april, nekdanji dan Osvobodilne fronte, po tihem zamenjalo z dogodkom 13. maja 1941, ki so ga tigrovci v svoji izjavi opisali s temi besedami: »Torej lahko upravičeno dogodek na Mali gori štejemo za prvi oboroženi napad domačih kolaborantov na slovenske upornike, tokrat tigrovce.«

Praznik kolaboracije?

Drušvo TIGR Primorske je odločno izrazilo protest »proti novim in novim poskusom potvarjanja polpretekle zgodovine, posebej še proti potvarjanjem zgodovine in lažem ob tigrovskih spomenikih«. K čemur je dodalo, da spomeniki niso in ne smejo biti prostor za politične boje.

Eden od poudarkov zelo direktno namiguje, da dogodek dejansko obeležuje tudi element kolaboracije in da bi se s tem slovenska vlada dejansko poklonila prav njej, čeprav najbrž ne z prvotnim namenom.

Ampak ne sme povedati. Pričakovali bi obsežen odziv in protest zgodovinske stroke, SAZU, opozicije in civilne družbe, a smo pretežno ostali dolgega nosu, če odštejemo ulične proteste, ki so se odvijali prav na dan Dneva upora proti okupatorju in kjer so državljani dali vedeti, da si praznika ne dovolijo vzeti.

Jelinčič bi 13. maj za državni praznik

Odziv društva TIGR Primorske je zato ob vsem manku odzivov silovito pomemben, v njem pa so že pred tedni protestirali proti temu, da bi 13. maj postal nov državni praznik, ki naj ne bi bil dela prost dan. Tak predlog popolnoma ustreza duhu namere te vlade, svoj predlog pa je v parlamentarno proceduro poskušala spraviti Jelinčičeva SNS, sicer spajdašena z Janšo.

V društvu so zelo prepričljivo pojasnili, da »prvi napad domačih izdajalcev na slovenske upornike proti okupatorju nikakor ne more imeti kakovosti in oznake državnega praznika.«

Odjava špica proslave 27. aprila 2021, ki jo je predvajala TV Slovenija

Tudi v društvu osrednji proslavi očitajo potvarjanje zgodovine, hkrati pa slavnostnemu govorniku Zdravku Počivalšku namenijo kritiko, ki sem jo podal že sam: da si ni upal povedati na glas, kdo so bili zmagovalci druge svetovne vojne na Slovenskem, kar so povedali v tej obliki: »Slavnostni govornik ni imel poguma ali dovoljenja in se je zbal povedati na glas, kdo so bili zmagovalci na slovenskem v drugi svetovni vojni.«

V društvu je že prišlo do razkola

Sam sem ocenil, da Počivalšek »ve, kdo je zmagal vojno«, ko se glasi njegova slovenščina, ampak da tega »ne sme povedati«, saj je oportuno pripet na korito oblasti, zato z lažnimi apeli k dvigu domačega gospodarstva dejansko skriva svoje prave motive, zaradi katerih mora molčati – in to, da mora, daje kar zelo neposredno vedeti.

Za društvo TIGR je sicer že doživelo razkol, njegovo desno krilo je na čelu z Vilijem Kovačičem, znanim Janševim pristašem, pred leti ustanovilo društvo »Slovenski TIGR – 13. maj«. Poskus predrugačenja je tudi letošnja osrednja proslava na Mali gori, »polna rodoljubno patetičnih besedil (če izvzamemo literarne vložke), zvenela v potvarjanju zgodovine.«

Tigrovci so torej nekakšna kolateralna žrtev Janševe ideološke operacije, s katero želi zanikati partizanski upor, pomen NOB in samo Osvobodilno fronto. Zato je skrajno odločilno, kako se na poskuse lažiranja zgodovine odzivajo sami, pa tudi državljani. Vsebinsko pomemben odziv društva TIGR bi moral v javnosti odmevati na podoben način, kot bi morali k splošni razpravi o potvarjanju zgodovine in potvarjanju praznikov prispevati tudi novinarji in množični mediji. A se ni zgodilo – žal še ena ilustracija tega, kako prav mediji hote ali nehote pomagajo pri ugrabitvi slovenske demokracije.

Izjavo so povzeli zgolj nekateri spletni mediji po novici STA, recimo MMC RTV Slovenija, ni pa se prebila do televizij ali večje odmevnosti, s katero bi se dovolj široko problematiziralo dogajanje. Na podoben način je ostal poudarek o arogantni izločitvi ZZB NOB in njenega predsednika Marijana Križmana s proslave že skoraj sramežljivo navzoč v nizu medijev.

TV Slovenija demantiju ni namenila pozornosti

Še najmanj je o izjavi društva TIGR poročala TV Slovenija, ki je »zagrešila« prenos proslave in jo predvajala ob 27. aprila ob 20.00 zvečer na prvem programu. Odgovorna urednica Manica J. Ambrožič in vodstvo sta se znašla v zadregi, kajti če pristajata na prozorne poskuse ponarejanja zgodovine in se postavljata v vlogo servisa Janševe vlade, je najbrž nelagodno objaviti protest najbolj poklicanega društva v državi proti zlorabam in ugrabljanju praznika.

S tem bi se pač postavilo vprašanje, čemu je javna radiotelevizija pri ponarejanju zgodovine sploh sodelovala.

