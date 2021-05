Pravici do svobode izražanja in obveščenosti nista samoumevni

Ob svetovnem dnevu svobode medijev v Sloveniji novinarska konferenca o položaju novinarjev, predvsem pa o nezakonitem finančnem izčrpavanju Slovenske tiskovne agencije (STA)

© pxhere.com

Današnji svetovni dan svobode medijev vabi k razmisleku o kakovostnemu obveščanju javnosti, je pa tudi opomnik, da pravici do svobode izražanja in obveščenosti nista samoumevni. V Sloveniji bo med drugim posvečen tudi razmeram na Slovenski tiskovni agenciji (STA), saj bo stekla donatorska kampanja Za obSTAnek, da bi premostili finančno situacijo, v kateri se je znašla STA.

Letošnji svetovni dan svobode medijev v ospredje postavlja informacije kot javno dobrino. Kot so zapisali pri Združenih narodih, tema letošnjega dneva svobode medijev poziva k potrditvi pomena negovanja informacij kot javne dobrine in vabi k razmisleku, kako okrepiti novinarstvo. Prav tako je priložnost za podporo medijem, ki so tarča omejevanja svobode, in za spomin na novinarje, ki so izgubili življenje v iskanju zgodbe, so zapisali pri Unescu.

Novinarji v demokracijah igrajo ključno vlogo pri odkrivanju resnice in pri tem, da tisti, ki so na oblasti, odgovarjajo.

K zaščiti svobode in neodvisnosti medijev sta pred svetovnim dnevom svobode medijev pozvala tudi Evropska unija (EU) in Svet Evrope (SE). Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je poudaril, da svoboda medijev pomeni varnost za vse in dodal, da je svoboda medijev temelj demokratičnih družb, ki lahko uspevajo samo, če imajo državljani dostop do zanesljivih informacij in dovolj informacij za sprejemanje odločitev. Po besedah generalne sekretarke SE Marije Pejčinović Burić, ki je izpostavila tudi pomen novinarjev v času pandemije, novinarji v demokracijah igrajo ključno vlogo pri odkrivanju resnice in pri tem, da tisti, ki so na oblasti, odgovarjajo.

V Sloveniji Društvo novinarjev Slovenije (DNS) skupaj s Sindikatom novinarjev Slovenije danes pripravlja novinarsko konferenco o položaju novinarjev, predvsem pa o nezakonitem finančnem izčrpavanju STA. Hkrati bodo napovedali uradni začetek kampanje, pobude za katero so prišle tudi iz civilne družbe, da bi premostili finančno situacijo, v kateri se je znašla STA, ki je po besedah predsednice DNS Petre Lesjak Tušek steber kakovostnega in profesionalnega medijskega prostora. STA letos namreč ne prejema nadomestila za javno službo.