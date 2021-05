Počivalšek izmeril, koliko protestnikov spraviš na en hektar

Minister za gospodarstvo trdi, da zna bolje šteti od policije

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, včeraj v oddaji Politično s Tanjo Gobec

© TV Slovenija

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v oddaji Politično s Tanjo Gobec na nepričakovan način artikuliral svoj dvom v velik protestni dogodek 27. aprila 2021, kajti sam je šel "tam mimo".

Svojo skepso je povzel z nekakšno kmečko aritmetično logiko, s katero je čisto mimogrede premeril neko področje, na katerem so se nahajali protestniki. Katero, ni povedal, kajti ti so bili sprva na Prešernovem trgu, kasneje pa so se premaknili proti Gregorčičevi in Trgu republike:

"Če kaj poznam, potem je to en hektar, to je 100 krat 100 metrov in koliko glav gre na en kvadratni meter. Tako da bi prosil, da ne zavajate s številkami, ker če kaj poznam, pa to poznam, no."

Tanja Gobec ga je začudeno vprašala: "Mislite 10.000? To je ocena policije, to ni naša ocena. To je uradna ocena policije."

"Moja tudi, ker sem šel tam mimo," ji je arogantno odvrnil s sklicevanjem na svoje prvoosebno izkustvo in pri tem spregleda, da je RTV Slovenija obtožil zavajanja.

Minister Počivalšek zadnje čase opravlja zelo številne naloge, ki niti malo ne zadevajo njegov resor: nedavno se je preizkusil v ideoloških temah in se vključil v revizijo zgodovine kot govorec na proslavi na Mali gori. In to prav on, ki spada v partizansko družino in je pri vstopu v španovijo z Janšo serijsko razlagal, da ne bo pristajal na ideološke teme. Kakšna blamaža, prvega so potunkali vanjo!

Zdaj se je v svoji kmečki merilni tehniki čez palec spopadel še s policijskimi metodami preštevanja protestnikov. In ob tem znova plačal davek svoji nevednosti, saj je spregledal, da številka o 10.000 protestnikih ni poljubna, ampak uradna in s tem tudi običajno konservativna ocena policije. Se je pa bolj zadržal od dr. Ernesta Petriča, svetovalca Boruta Pahorja in podpornika nekaterih političnih projektov, kot je Povežimo Slovenijo, ki je ob podobnem mimohodu protestnike že zmerjal z ‘bando’ in jim očital, da jih mora biti sram.

Njegov nastop v oddaji si bomo zapomnili še po neverjetnem sprenevedanju in izrazito perverznem stališču glede stališča do izčrpavanja STA: napadel je direktorja Veselinoviča in zavzel pozicijo izčrpavanja medija, hkrati pa zavzel pozitivno stališče do samega medija – seveda s figo v žepu.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**