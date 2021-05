Potovalni mehurček med Novo Zelandijo in Cookovimi otoki

Nova Zelandija ima podoben dogovor z Avstralijo od sredine aprila

Jacinda Ardern

© Wikimedia Commons

Cookovi otoki bodo 17. maja prvič po marcu 2020 odprli meje za potnike iz Nove Zelandije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Potovalni mehurček bo omogočal varno potovanje med državama brez karantene, je danes sporočila predsednica novozelandske vlade Jacinda Ardern.

Potovanje s Cookovih otokov v Novo Zelandijo brez obvezne karantene je bilo mogoče že od januarja.

Potovalni mehurček je za obe državi "pomemben korak" k okrevanju od koronavirusa, saj kaže uspešen odziv obeh držav na virus, poudarja Ardernova. Izpostavila je tudi, da se lahko družine, ki so bile prej ločene, zdaj ponovno srečajo, prav tako lahko znova zaživi turizem na otokih.

"Danes začenjamo potovanje, ki vodi k okrevanju, in se vračamo nazaj k poslu. Z najavo potovalnega mehurčka dajemo prebivalcem in podjetjem potreben čas, da se pripravijo na sprejem obiskovalcev na naše obale," je dejal premier Cookovih otokov Mark Brown.

Cookovi otoki niso nikoli imeli nobenega primera koronavirusa, medtem ko je Nova Zelandija danes poročala o štirih novih primerih okužb, ki so bili vsi zaznani na meji. Trenutno je v Novi Zelandiji 25 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, v času celotne epidemije pa so zabeležili le 2266 primerov okužb in 26 smrti zaradi koronvirusa.

Nova Zelandija ima podoben dogovor o potovalnem mehurčku z Avstralijo od sredine aprila.