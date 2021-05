Zbiranje sredstev za pomoč STA

Ogrožen obstanek Slovenske tiskovne agencije (STA)

Društvo novinarjev Slovenije je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev s prijatelji STA tudi uradno naznanilo začetek kampanje Za obSTAnek, v kateri bodo zbirali sredstva za pomoč STA. S kampanjo, ki bo potekala ves mesec, želijo zagotovili obstoj profesionalnega, neodvisnega in nepristranskega javnega servisa STA.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v Društvu novinarjev Slovenije, ki pet minut pred 12. uro pripravlja tudi novinarsko konferenco, so v kampanji povezali več med seboj neodvisnih pobud z željo po odzivu "na finančno izčrpavanje agencije, ki sta si ga v nasprotju z zakonom privoščila vladni urad za komuniciranje oziroma vlada". Zaradi neplačila javne službe, ki jo STA še vedno dnevno zagotavlja, je po njihovih navedbah ogrožen obstoj agencije, ki je doslej poslovala brez težav.

"Za javni servis skrbi skoraj devetdeset zaposlenih, ki jim v skrajnem primeru grozi izguba službe zaradi profesionalnega in neodvisnega opravljanja dela. Mediji pa bodo ostali brez izjemno pomembnega vira preverjenih in verodostojnih informacij o dnevnem dogajanju. In to v letu, ko svetovni dan svobode medijev v ospredje postavlja informacije kot javno dobrino," so zapisali v društvu.

V kampanji Za obSTAnek donacije zbirajo na transakcijski račun SI56 6100 0002 5727 075, uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1 Slovenija, Telemacha in T-2 pa lahko pošljejo SMS sporočilo na 1919 s ključnima besedama STA1 ali STA5 ter tako prispevajo en ali pet evrov. Več informacij o kampanji je na spletni strani zaobstanek.si.

V kampanji aktivno sodelujejo prijatelji STA, med njimi Sindikat novinarjev Slovenije, Evropska zveza novinarjev (EFJ), Mednarodni inštitut za tisk (IPI), Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA), Katedra za novinarstvo Fakultete za družbene vede in tudi številni mediji, med njimi Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Delo, Večer, Primorske novice, POP TV, Mladina, Žurnal24. Akcijo aktivno podpirajo tudi sindikalne centrale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Pergam in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS).

Cilj kampanje je zbrati dva milijona evrov, kolikor sicer približno znaša letno plačilo države za opravljanje javne službe STA.

