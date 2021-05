Mednarodni inštitut za tisk Janševo vlado pozval, naj takoj odpravi blokado financiranja STA

Ob svetovnem dnevu svobode medijev Mednarodni inštitut za tisk (IPI) se skupaj s partnerskimi organizacijami po Evropi pridružuje podpori Slovenske tiskovne agencije (STA)

Mednarodni inštitut za tisk (IPI) je ob današnjem začetku kampanje zbiranja sredstev za pomoč Slovenski tiskovni agenciji Za obSTAnek pozval slovensko vlado Janeza Janše, naj takoj odpravi blokado financiranja agencije, ki traja že 123 dni.

"Če STA ne bo kmalu prejela sredstev, ki jih potrebuje, bo utišan ključni del slovenskega medijskega ekosistema ter izgubljen vir neodvisnih novic in informacij v državi," je v današnjem sporočilu ob svetovnem dnevu svobode medijev zapisal namestnik direktorja IPI Scott Griffen.

"Zato se danes ob svetovnem dnevu medijev IPI skupaj s partnerskimi organizacijami po Evropi pridružuje zavzemanju za STA in pozivu, da slovenska vlada premierja Janeza Janše takoj odpravi blokado njenega financiranja, da bi agenciji omogočila nadaljevanje opravljanja njenega ključnega poslanstva javne službe," je poudaril.

Griffen je dodal, da ta poskus vmešavanja v stabilnost in neodvisnost STA traja že dovolj dolgo. "Čas je, da vlada prizna neodvisno novinarstvo STA kot javno dobro. Poleg tega mora biti institucionalna neodvisnost STA zaščitena, javni napadi na njeno upravo pa se morajo končati," je izpostavil.

IPI, ki je v okviru kampanje Za obSTAnek eden od prijateljev STA, je v izjavi ob dnevu svobode medijev poudaril, da je financiranje STA s strani vladnega urada za komuniciranje (Ukom) ustavljeno že 123. dan. To resno ogroža njeno finančno stabilnost ter spodkopava njeno institucionalno in uredniško neodvisnost, so zapisali.

Opozorili so še, da bi se lahko agencija manj kot v enem mesecu znašla v stečaju, če financiranje ne bo takoj ponovno vzpostavljeno. "V najslabšem primeru to pomeni, da so delovna mesta 90 zaposlenih in novinarjev ogrožena," so poudarili.

Društvo novinarjev Slovenije je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev s prijatelji STA tudi uradno naznanilo začetek kampanje Za obSTAnek, v kateri bodo zbirali sredstva za pomoč STA. Kampanja bo tekla cel maj, z njo pa želijo zagotovili obstoj profesionalnega, neodvisnega in nepristranskega javnega servisa STA, so pojasnili.

Med prijatelji STA so poleg IPI tudi Sindikat novinarjev Slovenije, Evropska zveza novinarjev (EFJ) in Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA), pa tudi številni mediji.