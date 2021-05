Jourova bi se sestala z Janšo in primerjala 'zapiske'

"Zaščita medijev in medijska svoboda bosta zame glavni temi med slovenskim predsedovanjem. Rada bi prišla v Slovenijo, da primerjamo 'zapiske' – kaj želimo mi, ali smo na isti strani," je dejala podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova, ki pričakuje, da se bo sestala tudi s slovenskim premierjem Janezom Janšo

Vera Jourova

© Arno Mikkor, Aron Urb / Flickr

Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je ob svetovnem dnevu svobode medijev napovedala obisk Slovenije. Izrazila je pričakovanje, da se bo sestala tudi s premierjem Janezom Janšo. Za september je napovedala objavo pobude za povečanje varnosti novinarjev v EU, o tem pa se želi pogovoriti tudi s slovenskim predsedstvom Svetu EU.

V odgovoru na novinarsko vprašanje, ali med slovenskim predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta pričakuje napredek glede omenjene pobude za povečanje varnosti novinarjev, je komisarka dejala, da bo odšla na obisk v Slovenijo, da to preveri.

"O varnosti novinarjev je treba spregovoriti v vseh državah članicah, ne le v Sloveniji. Položaj se slabša povsod. Zaščita medijev in medijska svoboda bosta zame glavni temi med slovenskim predsedovanjem. Rada bi prišla v Slovenijo, da primerjamo 'zapiske' – kaj želimo mi, ali smo na isti strani, kako predsedstvo lahko pomaga," je dejala komisarka pred novinarji v Bruslju. "Z dialogom in za isto mizo lahko razjasnimo veliko stvari," je še dodala podpredsednica komisije za vrednote in preglednost.

Lani so v EU zabeležili skoraj 900 napadov na novinarje in medijske delavce v 22 članicah. Večinoma je šlo za napade, povezane s poročanjem o protestih, je izpostavila komisarka. Opozorila je, da se poslabšuje predvsem varnost novinark. 73 jih je poročalo, da so bile žrtve napadov, večinoma sicer na spletu. "A kot lahko vidimo, da to lahko prelije tudi izven spleta," je dodala in spomnila tudi na smrti Daphne Caruana Galizie, Jana Kuciaka in Giorgosa Karaivaza.

Nova priporočila članicam za povečanje varnostni novinarjev v EU bodo uperjena predvsem v prepoznavanje zgodnjih svarilnih znakov. "V primeru umorjenih novinarjev je bilo kar nekaj svaril, predvsem stalne grožnje, oblasti pa se na to niso odzivale v zadostni meri," je povedala Jourova.

"Svobodo medijev v EU se pogosto jemlje kot samoumevno. Ne bi se jo smelo. Imamo nekaj nedavnih, bolečih opomnikov. Na svetovni dan svobode medijev se spomnimo, da demokracija ne more delovati brez svobodnih in neodvisnih medijev."



Ursula Von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

Komisarka je poudarila, da je svoboda medijev zelo pomembna za njen portfelj. "Mediji so eden stebrov demokracije, je poudarila. "Zlasti v času pandemije covida-19 pa potrebujemo dobro delujoče, profesionalne in kakovostne medije, ki poročajo o dejstvih in relevantnih informacijah našim državljanom. Potrebujemo zaupanja vredne kanale informacij," je poudarila.

Izrazila je obžalovanje, ker EU nima "pravih orodij" za zaščito svobode medijev. Evropska zakonodaja medije obravnava predvsem kot gospodarske družbe v okviru prava konkurence, ni pa pravil, ki bi priznali pomen medijev za demokracijo. Ob tem je napovedala, da bo komisija predvidoma prihodnje leto predstavila zakonodajo o medijski svobodi. "S tem bi EU zagotovila več varovalk za svobodo medijev pred neupravičenimi pritiski," je še poudarila Jourova.

Na Twitterju se je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev odzvala tudi predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen. "Svobodo medijev v EU se pogosto jemlje kot samoumevno. Ne bi se jo smelo. Imamo nekaj nedavnih, bolečih opomnikov. Na svetovni dan svobode medijev se spomnimo, da demokracija ne more delovati brez svobodnih in neodvisnih medijev," je zapisala.