Apel predsedniku republike: postanite kralj inSTAgrama

Obračam se na Boruta Pahorja: pomagajte preživeti drugemu najpomembnejšemu javnemu mediju pri nas!

Borut Pahor

© Borut Peterlin

Obsežna kampanja "Za obSTAnek", s katero Društvo novinarjev Slovenije ob pomoči drugih organizacij zbira sredstva za Slovensko tiskovno agencijo, računa na finančno podporo iz donacij državljank in državljanov, ki se zavedajo usodnega pomena neodvisnih medijev. Če želi biti dovolj uspešna, bo potrebna intenzivna podpora samih novinarjev, pa tudi politikov. Od slednjih bi smeli pričakovati, da se z apelom naslovijo na svoje volivke in volivce, državljanke in državljane. Sam se obračam na predsednika republike Boruta Pahorja: storite to dejanje, pomagajte preživeti drugemu najpomembnejšemu javnemu mediju pri nas!

Čeprav ob kampanji lahko čutimo določeno nelagodje, pa je pobuda po pomoči STA, ki jo želi vlada uničiti, stekla s smrtno resno željo nabrati dovolj sredstev in s tem omogočiti njeno začasno preživetje. Na podoben način je tudi želja, da bi predsednik Pahor s svojim dejanjem prispeval k reševanju agencije, podana z iskreno zavzetostjo.

Kdo, če ne predsednik republike, uživa ali bi moral uživati prepotreben ugled, kakorkoli se že otepa statusa moralne avtoritete? S svojim zgledom in simbolično gesto lahko prepriča številne.

Kdo, če ne on, kar dokazujem že ves čas njegovih dveh mandatov, svojo politično prezenco in esenco v daleč največji meri dolguje prav medijem? Ti so pristali na njegov "politainment" in zabavljaštvo, občasno prevzeli vlogo "medijskega servisa", kot je nekoč zapisala sestrska agencija STA, hrvaška Hina, z ustvarjanjem in ščitenjem njegove politične podobe. Brez njih ne bi bilo njegovega populizma in flirta z ljudstvom, brez novinarjev ne bi postal "kralj instagrama", bil deležen simpatij in vodilnega mesta na lestvicah javnega mnenja.

Poziv, da postane majhna "zvezda inSTAgrama", se zdi več kot utemeljen. Razen tega ima še eno ogromno moralno dolžnost, da to stori: želi sodelovati s to vlado, podpira jo in hvali, da dela dobro!

Predsednik kot zvezda instagrama in Barbika v britanskem Guardianu

Da bi novinarji k donaciji izzvali vse ministre, sem že pozval v primeru skrajno norčavega in arogantnega tvita notranjega ministra Aleša Hojsa, kjer se je njegovo pobalinstvo odvilo v dveh delih: sprva je želel nakazati nič (0) evrov kot donacijo, potem pa je ob avtomatskem odgovoru, da donacija ni možna, "pojamral" nad nedelujočim sistemom. Tovrstna ošabna gesta oblastnika, nekoč direktorja Nova24TV, je zanesljivo lahko le dodatna spodbuda, da se predsednik Pahor loti svoje simbolične donacije.

Zavedam se svoje nezanimivosti in zaradi medijskih kritik tudi nepriljubljenosti pri slovenskih novinarjih, da bi smel upati v njihovo posvojitev ideje, čeprav imajo prav oni za tak korak potrebno moč in vpliv. Morda pa, v svoje dobro, enkrat le storijo izjemo in na predsednika republike naslovijo opisano pričakovanje.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**