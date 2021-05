V ZDA bodo odobrili cepivo za stare od 12 do 15 let

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) naj bi že do prihodnjega tedna odobrila uporabo Pfizerjevega cepiva proti novemu koronavirusu tudi za najstnike, stare od 12 do 15 let, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane zvezne uradnike.

Pred enim mesecem je Pfizer sporočil, da njegovo cepivo proti novemu koronavirusu, ki je odobreno za starejše od 16 let, nudi zaščito tudi mlajšim osebam. Do jeseni naj bi bilo cepivo Pfizerja odobreno tudi za mlajše od 12 let.

Marca je Pfizer objavil izide študije na 2260 prostovoljcih, starih od 12 do 15 let, ki je ugotovila, da med tistimi, ki so dobili cepiva, ni bilo okužb, pri tistih, ki so dobili placebo, pa so našteli 18 okužb.

Stranski učinki cepiva so pri mladih podobni tistim pri starejših. To so bolečina, vročina in slabost, še posebej po drugem odmerku. Študijo na starih od 12 do 17 let izvaja tudi Moderna, rezultati pa bodo znani do poletja.

