Popolno odpiranje New Yorka

Guverner ameriške zvezne države New York je sporočil, da se bo 19. maja začel proces popolnega odpravljanja omejitev. V mestu New York pa bo od 17. maja podzemna železnica spet vozila 24 ur na dan

Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo je sporočil, da se bo 19. maja začel proces popolnega odpravljanja omejitev, ki so bile uvedene zaradi pandemije novega koronavirusa. V mestu New York bo od 17. maja podzemna železnica spet vozila 24 ur na dan.

Podzemno železnico so v mestu ustavili 30. septembra lani za dezinfekcijo od 1. do 5. ure zjutraj, od februarja pa od 2. do 4. ure zjutraj. V tem času so s postaj in vagonov prav tako odstranjevali brezdomce. Podjetje za javni prevoz MTA sicer zagotavlja, da bo dezinfekcija vagonov in postaj tekla še naprej.

V New Yorku se je doslej z novim koronavirusom okužilo 2,1 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 52.000. Po številu mrtvih je New York drugi za Kalifornijo (62.000), po številu okuženih pa četrti za Kalifornijo, Teksasom in Florido.

Povsem cepljenih je že 35,2 odstotka Newyorčanov, deloma pa 46,6 odstotka. Cepiva so sedaj na voljo že vsepovsod za vse prebivalce države, ki lahko tako kot drugje po ZDA tudi izbirajo, ali se bodo cepili s cepivi Pfizerja, Moderne ali Johnson & Johnsona.

Od 19. maja naprej bodo lahko velike prireditve na prostem potekale ob 33-odstotni zasedenosti kapacitet, v zaprtih prostorih pa do 30 odstotkov. Ob tem še naprej velja nošenje mask in medsebojna razdalja razen pri cepljenih osebah in tistih z negativnim testom.

Omejitev ne bo več za cerkve, odprli se bodo lahko zabaviščni parki, gledališča, telovadnice in druge dejavnosti. Od 17. maja ne velja več obvezno zapiranje restavracij in barov na prostem po polnoči, od 31. maja pa tudi v zaprtih prostorih. Podobno so se odločili tudi v New Jerseyju in Connecticutu, kjer število okužb in smrti prav tako pada, cepljenje pa narašča.

