Nova priložnost za škotsko neodvisnost

Na Škotskem bodo potekale volitve v regionalna parlamenta, v ospredju pa je znova vprašanje neodvisnosti

© pixabay.com

V Združenem kraljestvu potekajo zadnje priprave na supervolilni četrtek, ko bodo na Škotskem in v Walesu potekale volitve v regionalna parlamenta, v številnih mestih in krajih v Angliji, tudi v Londonu pa lokalne volitve. Največ pozornosti mednarodne javnosti je na volitvah na Škotskem, kjer je v ospredju znova vprašanje neodvisnosti.

V škotskem regionalnem parlamentu oziroma holyroodu je na voljo 129 sedežev. 73 poslancev izvolijo v prav toliko volilnih enotah po večinskem sistemu, 56 pa v osmih regijah po proporcionalnem sistemu. V volilnih enotah izbirajo med kandidati, v regijah pa med strankami.

Trenutno ima Škotska nacionalna stranka (SNP) premierke Nicole Sturgeon v parlamentu 61 poslancev, sledijo konservativci s 30 in laburisti s 23. Zeleni in liberalni demokrati imajo po pet sedežev.

SNP, ki se zavzema za neodvisnost Škotske od Združenega kraljestva in je na oblasti že 14 let, se zmaga obeta tudi tokrat. A vprašanje je, ali bo osvojila absolutno večino. Pri tem bi lahko pomembno vlogo odigrala novoustanovljena stranka nekdanjega škotskega premierja iz vrst SNP Alexa Salmonda, Alba, ki se prav tako zavzema za neodvisnost, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

V enem od intervjujev konec marca je Salmond, ki je v sporu s svojo naslednico, dejal, da se ne namerava potegovati za premierski položaj. Cilj njegove stranke je "supervečina" za neodvisnost. Volivce je pozval, naj svoj prvi glas dajo SNP ali kateri od drugih strank, ki se zavzemajo za neodvisnost. Alba bo kandidirala samo v regijah.

Sturgeon je po poročanju lokalnih medijev zavrnila možnost sodelovanja s Salmondom. V preteklosti sta bila tesna prijatelja in zaveznika, a sta se razšla, ko je več žensk zoper Salmonda vložilo tožbe zaradi spolnega nadlegovanja. Lani je bil teh obtožb oproščen. Trdil je, da so bile politično motivirane, ekipa premierke Sturgeon pa da je očitke na njegov račun obravnavala pristransko.

Predsednica škotske vlade prestala glasovanje o nazaupnici

Predsednica škotske vlade se je zaradi tega znašla v preiskavi, ki pa jo je oprala krivde. Konec marca je prestala tudi glasovanje o nezaupnici v škotskem parlamentu.

Na četrtkovih volitvah 50-letnica išče predvsem podporo za nov referendum o neodvisnosti od Združenega kraljestva. Izvesti ga nameravajo do konca leta 2023. Britanska vlada pod vodstvom Borisa Johnsona možnost drugega referenduma zavrača, a Sturgeonova meni, da jim ga v primeru zmage njene stranke ne bodo mogli preprečiti.

Škotske stranke, ki nasprotujejo neodvisnosti, referendumu nasprotujejo, saj so Škoti že leta 2014 zavrnili odcepitev od Združenega kraljestva. Tedaj je za neodvisnost glasovalo 45 odstotkov volivcev.

V SNP trdijo, da so se okoliščine zaradi britanskega izstopa iz Evropske unije spremenile in da je treba pripraviti nov referendum. Glede na ankete javnega mnenja sta tabora za in proti neodvisnosti precej izenačena.

Volitve v regionalni parlament v Walesu

V četrtek bodo potekale tudi volitve v valižanski regionalni parlament, ki tako kot škotski sprejema zakone na področjih zdravstva, izobraževanja, lokalne samouprave, transporta, socialnih in drugih javnih storitev. Volili bodo 60 poslancev senedda, od tega 40 po večinskem, 20 pa po proporcionalnem volilnem sistemu, poroča britanski BBC.

Ena od osrednjih tem volilne kampanje je bilo soočanje vlade pod vodstvom laburista Marka Drakeforda s pandemijo covida-19. Laburistom se glede na ankete obeta zmaga, vendar je vprašanje, ali bodo lahko sami sestavili vlado, še odprto.

Volilni dan v četrtek čaka tudi Angleže, ki bodo volili okoli 5000 članov 143 lokalnih svetov. V 13 mestih bodo volili tudi župane, med drugim v prestolnici London. Tam bodo potekale tudi volitve v 25-člansko mestno skupščino.

Aktualnemu londonskemu županu iz vrst laburistov Sadiqu Khanu se glede na ankete obeta nov mandat, a šele v drugem krogu. V njem se bo najverjetneje pomeril s konservativcem Shaunom Baileyjem, ki mu kaže najbolje med 19 protikandidati 50-letnega župana, ki je na čelu Londona od leta 2016.

Oblasti 48 milijonov volivcev prosijo, naj prinesejo svoja pisala

Volišča v vseh treh regijah bodo odprta med 7. in 22. uro po lokalnem času (8. in 23. po srednjeevropskem). Na voliščih, kjer bodo postavljene plastične pregrade, bodo morali volivci ohranjati medsebojno razdaljo, ob vhodih pa bodo nameščena razkužila za roke. Oblasti okoli 48 milijonov volilnih upravičencev naprošajo, naj prinesejo svoja pisala.

Tisti, ki bodo na volilni dan zaradi okužbe z novim koronavirusom ali stika z okuženo osebo v samoizolaciji, bodo lahko drugo osebo pooblastili za glasovanje v svojem imenu. To bodo lahko storili še do 17. ure na dan volitev, kar na volitvah v preteklosti ni bilo mogoče.

Rezultate volitev je mogoče pričakovati v petek oziroma v soboto, navaja BBC.

