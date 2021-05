V soboto Pot ob žici

Tokrat v prilagojeni obliki

Pot ob žici

© ljubljana.si

Tradicionalni pohod Pot ob žici, s katerim Ljubljana obeležuje dan spomina na osvoboditev mesta, se bo letos zaradi epidemioloških razmer odvil v prilagojeni obliki. Pohod bo v soboto, medtem ko bo tek trojk tokrat potekal v virtualni obliki, tekači pa se ga bodo lahko udeležili med četrtkom in nedeljo.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na Instagramu pozval k udeležbi na sobotnem pohodu, ki je po njegovih besedah izjemnega pomena. Na ta dan namreč po njegovih besedah slavimo svobodo Ljubljane in žico, "ki je nikoli več ne bo, ne okoli Ljubljane ne v glavah ljudi".

Ob tem je pohodnike pozval k upoštevanju navodil stroke za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Tudi organizator prireditve Timing Ljubljana udeležence prosi, naj upoštevajo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), hodijo posamično oziroma v krogu družine, pozorni naj bodo na razdaljo med sprehajalci. Dodatnim srečanjem naj se pohodniki izognejo tudi tako, da se na pot podajo v smeri urnega kazalca.

Na vse kontrolne točke Poti ob žici bodo konec tedna namestili informativne table s priporočili za preprečevanje širjenja virusa. Ob tem priporočajo, da pohodniki za beleženje kontrolnih točk uporabljajo mobilno aplikacijo Pot ob žici, ki omogoča enostavno beleženje kontrolnih točk brez kontrolnega kartončka. Aplikacija vsebuje kontrolne točke, evidenco že prehojenih poti, opis poti in GPS zemljevid.

Pohodniki lahko za beleženje točk ob poti uporabijo tudi zloženko, ki si jo predhodno natisnejo na povezavi https://www.timingljubljana.si/docs/20200420_ZLOZENKA.pdf. V tem primeru morajo imeti s seboj blazinico za žig.

Po medalje bodo pohodniki lahko prišli naknadno, ko v Timingu Ljubljana oprejo svoja vrata. To velja tudi za pohodnike, ki pot prehodijo kadarkoli v času epidemije in za beleženje točk uporabljajo mobilno aplikacijo ali zloženko.

Tek trojk pa bodo letos izvedli v virtualni obliki, je zapisano na spletno strani Timinga Ljubljana. Tekači se ga bodo lahko udeležili med 7. in 9. majem, poleg posameznikov pa ga lahko organizirajo tudi šole.

Vsaka trojka bo sama določila traso in razdaljo, tekači bodo sami merili čas teka in razdaljo, rezultat pa nato objavili na spletni strani pohod.si. Prijavnine ni, rezultate pa bodo na omenjeni spletni strani objavili v četrtek, 13. maja.

Tradicionalni pohod Pot ob žici poteka v sklopu obeležitve mestnega praznika, na mednarodni dan zmage nad fašizmom in nacizmom ter dan Evrope. Pohod po Poti ob žici je bil prvič organiziran leta 1957, poteka pa po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli Ljubljane, kjer je med 2. svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev in je zato dobila ime Pot ob žici.

Lani so zaradi epidemije organizatorji odpovedali načrtovan 64. pohod, a so se takrat mnogi, ki jim je tradicija obhoditi Ljubljano blizu, kljub odpovedi dogodka odpravili na pohod.