Podporo STA izrazili tudi policisti

V Sindikatu policistov Slovenije z zaskrbljenostjo opazujejo dogajanje glede financiranja STA, saj je zaradi tega ogroženih okoli 100 delovnih mest novinark in novinarjev, ki za nastalo situacijo niso popolnoma nič krivi

Ekipa STA in Društva novinarjev Slovenije na tiskovni konferenci

© Gašper Lešnik

Solidarnost in podporo Sindikatu novinarjev Slovenije in zaposlenim na STA pri njihovih prizadevanjih za rešitev socialnih in eksistenčnih pravic so izrazili tudi v Sindikatu policistov Slovenije. Kot so zapisali v pismu podpore, ne želijo soditi o krivdi za nastalo situacijo, vendar posledic ne smejo nositi zaposleni in njihove družine.

"V Sindikatu policistov Slovenije z zaskrbljenostjo opazujemo dogajanje glede financiranja STA, saj je zaradi tega ogroženih okoli 100 delovnih mest novinark in novinarjev, ki pa za nastalo situacijo niso popolnoma nič krivi," so zapisali.

Dodali so, da so novinarji vedno podpirali prizadevanja sindikata pri urejanju statusa policistov in jih javno podpirali. Ravno zaradi dobrega sodelovanja so tako v preteklih letih uspeli dvigniti ugled policijskega poklica ter javnost prepričati o upravičenosti svojih zahtev.

Kot so še navedli, bo zamrznitev financiranja STA najbolj prizadela najranljivejše skupine zaposlenih v agenciji, "saj zaradi tega ne bodo prejeli plačila za opravljeno delo in tako ne bodo mogli več preživljati svojih družin".

Pravičnost, solidarnost in pomoč so temeljne vrednote poklica policista, zato so v sindikatu vse člane ter zaposlene v policiji in na ministrstvu za notranje zadeve, ki želijo po svoji vesti pomagati, pozvali, da izrazijo solidarnost z zaposlenimi in donirajo sredstva za STA.

STA že namreč 124 dni opravlja javno službo brez plačila države, ki ji ga sicer zagotavljata zakon o STA in sedmi protikoronski zakon. Da bi agenciji pomagali premostiti finančne težave, je Društvo novinarjev Slovenije skupaj s prijatelji STA v ponedeljek zagnalo donacijsko kampanjo Za obSTAnek. Donirate lahko na 1919 s sporočilom STA1 ali STA5 ali poseben račun društva. Več o kampanji najdete na zaobstanek.si.