Za cepljene in prebolevnike naj bi veljalo manj omejitev

V Nemčiji za tiste, ki so se cepili z dvema odmerkoma cepiva proti covidu-19 ali popolnoma okrevali po novi koronavirusni bolezni, po novih pravilih, ki naj bi jih sprejeli ta teden, ne bodo več veljale mnoge stroge koronavirusne omejitve

Nemški zdravstveni minister Jens Spahn

© Staatskanzlei Saarland / MN / Flickr

V Nemčiji za tiste, ki so se cepili z dvema odmerkoma cepiva proti covidu-19 ali popolnoma okrevali po novi koronavirusni bolezni, po novih pravilih, ki naj bi jih sprejeli ta teden, ne bodo več veljale mnoge stroge koronavirusne omejitve. Vlada je namreč sprejela predlog zakona, ki naj bi ga do konca tedna potrdila oba domova parlamenta.

Nova pravila naj bi začela veljati že v soboto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na vladi danes sprejeti predlog zakona predvideva, da za okoli osem odstotkov prebivalcev, cepljenih z dvema odmerkoma cepiva, in tri milijone prebolevnikov ne bodo veljale nekatere najstrožje omejitve, kot so nočna prepoved gibanja in omejitve zasebnih stikov. Prav tako zanje ne bo veljalo obvezno testiranje pred obiskom trgovin in frizerjev, poroča dpa, ki je imela vpogled v predlog zakona.

Prav tako jim ne bo treba v karanteno po vrnitvi v Nemčijo, razen če se bodo vračali z območij s še posebej nalezljivimi različicami virusa. Še vedno pa bodo morali nositi zaščitne maske na določenih javnih krajih ter spoštovati pravila socialnega distanciranja.

Več nemških zveznih dežel, med njimi Bavarska in Berlin, je že napovedalo, da se cepljenim ne bo več treba testirati na okužbo za obisk trgovin in frizerjev. Bavarska vlada je danes tudi napovedala, da z 21. majem v regijah z nizko stopnjo okužb načrtujejo odprtje hotelov, počitniških domov in kampov. To bo mogoče v regijah z manj kot sto primeri okužbe na 100.000 prebivalcev v zadnjih sedmih dneh. Na območjih s takšno incidenco okužb pa bodo že v ponedeljek znova odprli terase restavracij, gledališča, koncertne dvorane, opere in kinodvorane, je danes sporočil bavarski ministrski predsednik Markus Söder.

Nemška vlada se je za omilitev pravil za cepljene in prebolevnike odločila v času zmanjšanja števila novih okužb v državi, kjer od lanskega novembra veljajo različne oblike zaprtja. Zadnje tedne so tudi pospešili kampanjo cepljenja. Nemška kanclerka Angela Merkel je kljub temu minuli teden opozorila, da je z obema odmerkoma cepiva cepljen le majhen del od 84 milijonov prebivalcev.

Nemški zdravstveni minister Jens Spahn je v ponedeljek potrdil, da bi do junija lahko odpravili prednostne skupine za cepljenje na podlagi starosti in poklica. Vendar to ne pomeni, da bodo v juniju lahko nato cepili vse, saj bo potrebno upoštevati zaloge cepiv, je opozoril.

