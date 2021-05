Urbanija se je zavzel za vladavino laži in manipulacij

Direktor Ukoma je poslanki želel podtakniti, da ukinitev »vladavine« manipulacij in laži vodi v diktaturo, ne da bi pomislil, da s tem sporoča nekaj nasprotnega od želenega

Uroš Urbanija, nekoč zaposlen na STA, danes njen rušitelj

© Borut Krajnc

Oblastniki so že dolgo nazaj izgubili občutek za dostojnost, resnico, a tudi za razumnost in smisel lastnih besed. Kakor da jim je vseeno, kaj bodo izustili, da bodo le umazali in diskreditirali nasprotnika – teh pa imajo res veliko. Direktor Ukoma Uroš Urbanija je nedavno eno od svojih dnevnih tarč našel v evroposlanki Ireni Jovevi, a je svojo misel zapeljal tako nerodno, da se je njegova poanta usmerila proti njemu: "Ne morem verjeti, da evropska poslanka @IJoveva poziva k uvedbi diktature v Sloveniji … povsod po svetu se oblast menja, samo pri nas bi po njenem morali biti na oblasti eni sami. #stopfašizmu"

Toda kaj je dejansko napisala poslanka iz vrst LMŠ, da je šokirala direktorja Ukoma, ki vneto in neutrudno že pol leta izčrpava Slovensko tiskovno agencijo in se z njo z blagoslovom vlade dobesedno poigrava? V svojem kratkem zapisu je Irena Joveva predvsem pozvala k obstoju STA, nato pa se je opredelila do laži in manipulacij: "Delo in ljudje na @STA_agencija niso en "aha, ok", pač pa en velik "zakon". Zato morajo obSTAti. Hkrati vsem mora postati jasno, da manipulacij in laži nikoli ne bomo mogli izkoreniniti, lahko pa se jim ne daje več možnosti prihoda na oblast. Nikoli več."

© Twitter

Vrnimo se k začetnem očitku, da poslanka poziva k uvedbi diktature – Urbanija je potemtakem v omejevanju »prihoda manipulacij in laži na oblast« ugledal njen odvratni fašizem. Kdor je proti njim, lažem, ta bi rad uvedel diktaturo in fašizem, kar lahko pomeni zgolj, da se, podobno kot Žiga Turk, veleumno zavzema za pravico do laži in lažnih novic.

Z veliko težavo si lahko zamislimo, da se je Urbanija preprosto le zmotil. Nasprotno, poslanki je želel skrajno nerodno in v diskreditacijski ihti podtakniti, da ukinitev »vladavine« manipulacij in laži vodi v diktaturo, ne da bi pomislil, da s tem sporoča nekaj nasprotnega od želenega – razkriva svojo veliko demokratično inovacijo, po kateri se takšni vladavini laži noče odpovedati. Glede na to, da se je ob omembi njihovega ustavljanja čutil skrajno ogroženega, je s tem o svojih političnih preferencah dejansko povedal bistveno več, kot je nameraval.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**