»Del političnih voditeljev odkrito zagovarja razdelitev države«

"Sovražni govor, poveličevanje vojnih zločincev in revizionizem ali zanikanje genocida, so reden del političnega dialoga," je opozoril Valentin Inzko, visoki predstavnik mednarodne skupnosti za Bosno in Hercegovino, ter dodal, da vodstvo bosanskih Srbov aktivno razbija državo

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti za Bosno in Hercegovino Valentin Inzko je v Varnostnem svetu Združenih narodov v torek opozoril, da vodstvo bosanskih Srbov na čelu z Miloradom Dodikom aktivno razbija državo. Inzko je VS ZN pozval, naj se odločno zoperstavi takšnim dejavnostim.

Inzko je med svojim verjetno zadnjim poročanjem VS ZN v 12 letih nadziranja Bosne in Hercegovine v imenu mednarodne skupnosti posvaril, da ima lahko takšna kampanja Srbov varnostne in politične posledice ne le za Bosno in Hercegovino, ampak tudi regijo in celotno Evropo.

Inzko je še poudaril, da daytonski mirovni sporazum iz leta 1995 ne dopušča odcepitev etničnih entitet Bosne in Hercegovine.

Parlament Republike Srbske je marca sprejel ukrep, ki dovoljuje mirno razdelitev države, voditelji srbske entitete pa so se aprila dogovorili, da bodo oblikovali pogajalske ekipe za to smer.

"Dejanja bosanskih Srbov so zastrupila politično ozračje in odrinila reforme v času, ko se država spopada s pandemijo covida-19. Bosna in Hercegovina bi morala biti trdno na poti do članstva v EU, vendar pa del političnih voditeljev odkrito zagovarja razdelitev države in se norčuje iz EU," je dejal Inzko.

Dejal je še, je večetnična in raznolika družba v BiH, ki je obstaja pred vojno, izginila. "Sovražni govor, poveličevanje vojnih zločincev in revizionizem ali zanikanje genocida, so reden del političnega dialoga," je ocenil Inzko.

Na Inzkove besede se je ostro odzvala predstavnica Rusije, namestnica veleposlanika Ana Evstignejeva. Inzka je obtožila, da ni uravnotežen in krivi le Srbe in Hrvate ter širi strah. Po njenem mnenju je položaj v BiH precej stabilen in ne predstavlja nobene grožnje mednarodnemu miru in varnosti.

Podprla je odločitev parlamenta Republike srbske za zaprtje urada visokega predstavnika, vendar se večina drugih govornikov s tem ni strinjala, ker pogoji za takšen korak še niso izpolnjeni.

ZDA, Irska, Velika Britanija, Francija in druge članice VS ZN so odločno podrle enotno in celovito BiH kot večetnično in demokratično državo.

"Za nobeno od treh entitet ni nobene prihodnosti zunaj Bosne in Hercegovine," je dejala ameriška veleposlanica Linda Thomas-Greenfield in dodala, da je sedaj čas, da država stori, kar je potrebno za končanje mednarodnega nadzora.

"To pomeni spopad z razvejano korupcijo in grožnjami vladavini prava. Korupcija trenutno cveti zaradi skorumpiranih politikov, sodstva pod političnim vplivom, uradov, ki služijo osebnim ali strankarskim interesom, in zaradi državnih podjetij, kjer je prioriteta klientelizem," je med drugim dejala veleposlanica ZDA.

