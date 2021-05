Svarilo pred odpravo pravic žensk v Afganistanu

V Afganistanu trenutno ženske sedijo v parlamentu, vodijo podjetja in hodijo v šole, vendar le v tistih delih države, kjer talibani niso ponovno prevzeli nadzora

Ameriške obveščevalne agencije so v svojem zadnjem poročilu o Afganistanu ocenile, da bodo talibani po umiku ameriških enot ogrozili ves napredek, ki je bil dosežen v deželi pod Hindukušem pri pravicah žensk v zadnjih letih.

"Talibani vztrajajo pri omejevalnem pristopu do ženskih pravic in bodo izničili napredek zadnjih dveh desetletij, če pridejo nazaj na oblast," piše v poročilu, ki ga je objavil urad nacionalne direktorice za obveščevalne dejavnosti ZDA.

Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, general Mark Milley je že v nedeljo opozoril pred možnostjo dramatično slabih posledic za afganistanske varnostne sile pri soočanju s talibani brez ameriške pomoči.

AkNJNPUFQts

Predsednik ZDA Joe Biden je določil, da se morajo vse ameriške enote umakniti iz Afganistana do septembra. V času talibanske prevlade v Afganistanu v 90. letih prejšnjega stoletja so bile ženske prisiljene ostati doma, niso imele dostopa do izobraževanja ali zaposlitve, vsak prekršek proti javni morali ali šeriatskemu pravu pa je bil surovo kaznovan.

JSXbPuIeviM