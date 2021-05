»Ne moremo računati na aktualno vlado, da bo zagotovila naš obstanek«

Zaposleni na STA so v novem pismu Evropski komisiji opozorili, da Janševa vlada kljub zeleni luči iz Bruslja glede državne pomoči še vedno ni izpolnila svojih zakonskih obveznosti

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič

Zaposleni na STA so v novem pismu Evropski komisiji opozorili, da Janševa vlada kljub zeleni luči iz Bruslja glede državne pomoči še vedno ni izpolnila svojih zakonskih obveznosti. Pozvali so k dodatni pomoči Evropske komisije, morda tudi z neposredno finančno podporo STA iz sredstev, o dodelitvi katerih odloča komisija sama.

"Kot kaže, ne moremo računati na aktualno vlado, da bo zagotovila naš obstanek," so poudarili in predstavili kampanjo zbiranja sredstev za obstanek STA, ki jo je v ponedeljek na svetovni dan svobode medijev zagnalo Društvo novinarjev Slovenije s prijatelji STA.

"Odziv je veličasten in nas zaposlene na agenciji navdaja z upanjem, da nam lahko uspe. Toda ali je res edina možnost za to, da skupaj sredi Evropske unije ubranimo svobodo medijev in s tem demokracijo, da nam s sredstvi pomagajo ljudje, morda med njimi tudi kakšni taki, ki bi je sami bili bolj potrebni," se sprašujejo v pismu.

Predstavniki Sveta delavcev STA, Sindikata novinarjev STA in urednikov so v skupnem pismu izrazili veselje, da se je Evropska komisija odločila poiskati bolj učinkovita orodja za zaščito svobode medijev, a opozarjajo, da je to lahko za STA že prepozno.

"Ker si verjetno nihče ne želi, da bi se madžarski scenarij nadaljeval tudi v Sloveniji in morda še v kateri od držav članic EU, je nujno, da Evropska komisija še naprej z vsemi vzvodi poskrbi za to, da se črni scenarij ne bo uresničil. Morda tudi z neposredno finančno podporo STA iz sredstev, o alokaciji katerih odloča Evropska komisija sama," so se obrnili na Evropsko komisijo.

Pismo so naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo Von der Leyen, podpredsednici Evropske komisije Vero Jourovo in Margrethe Vestager ter evropska komisarja Ylvo Johansson in Janeza Lenarčiča.

Med drugim so se v pismu zahvalili za trud in opozarjanje na pomembnost medijske svobode v EU in podporo, ki so je bili v tej luči doslej deležni z njihov strani, a opozorili, da ti napori niso obrodili rezultatov. STA namreč plačila ni prejela niti potem, ko je Evropska komisija konec aprila odobrila nadomestilo Slovenije v višini 2,5 milijona evrov za opravljanje javne službe STA, niti po predaji zahtevane poslovne dokumentacije, za katero se sedaj ne ve, kje je obtičala.

"Zaposleni na STA smo zelo hvaležni za hitro reakcijo Evropske komisije, a znova se je izkazalo, da je vlada Janeza Janše ta korak uporabila zgolj kot še en zavlačevalni manever. Še več, nov izgovor je, da je vlada glede omenjenega denarja spraševala za nazaj in da so bila sredstva v višini 2,5 milijona evrov že izplačana," so o zeleni luči Bruslja zapisali v pismu zaposleni na STA.

Evropska komisija je konec aprila odobrila nadomestilo Slovenije v višini 2,5 milijona evrov za opravljanje javne službe STA. V Bruslju so ob tem poudarili pomen neodvisnih tiskovnih agencij v medijskem prostoru. Pojasnili so še, da lahko Slovenija zdaj neposredno izvede ukrep financiranja STA.

Komisija je odločitev o tem, da je nadomestilo STA v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh, sprejela na podlagi notifikacije slovenskih oblasti. Slovenija je v začetku januarja namreč komisijo obvestila o nameri nadomestila za STA za izvajanje dejavnosti obveščanja slovenske javnosti o nacionalnih in mednarodnih novicah v tem letu v vrednosti 2,5 milijona evrov.

Premier Janez Janša je v odzivu takrat dejal, da je bil denar za javno službo STA že izplačan v okviru pogodbe za leto 2020.