Cepilna potrdila za potovanja in vstope v restavracije ter na javne dogodke

© pixabay.com

Avstrijska vlada je v torek predstavila svoja pravila za digitalno zeleno potrdilo, ki bo med drugim olajšal potovanja. V Avstriji ga bodo uvajali v treh fazah, prva pa se bo začela 19. maja, ko bodo lahko potrošniki za vstop v restavracije ali na dogodke predložili preprosto potrdilo o testiranju, cepljenju ali preboleli bolezni.

V Evropski uniji načrtujejo, da bo poleti zaživelo digitalno zeleno potrdilo, ki naj bi predvsem olajšal prost pretok ljudi med pandemijo. Tehnično bo povsod veljal enak sistem, lahko pa vsaka država članica samostojno odloča, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko vstopa v državo, ponekod bo na primer za vstop v državo dovolj negativni hitri test na novi koronavirus, drugod pa PCR.

V Avstriji bodo potrdilo v prilagojeni obliki začeli uvajati 19. maja, ko bodo za vstop v gostinske lokale in na dogodke dopuščali tudi samotestiranim na novi koronavirus. Ti testi bodo veljavni 24 ur, hitri testi 48 ur, PCR pa 72 ur. Za prebolevnike se bo štelo tiste, ki so covidu-19 preboleli v zadnjih šestih mesecih. Pri cepljenih osebah pa mora miniti od prvega odmerka najmanj tri tedne, kdor pa se bo odrekel drugemu odmerku, mu bo propadla dovolilnica za obiskovanje gostinskih lokalov in dogodkov.

Kako dolgo bodo cepljene osebe veljale za zaščitene, se morajo dogovoriti še na ravni EU. Avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein pa ocenjuje, da bo obveljal dogovor, da je zaščita cepljenih učinkovita od osmem do devet mesecev.

Po podatkih avstrijske ministrice za turizem Elisabeth Köstinger bodo v Avstriji 4. junija uvedli drugo fazo, ko bodo na državni ravni uvedli digitalna potrdila v obliki digitalnih certifikatov. Končna oblika naj bi prišla v uporabo julija, ko bo digitalna rešitev priznana po celi Evropski uniji.