Bo koaliciji uspelo razrešiti predsednika Državnega zbora?

Koalicija Igorja Zorčiča s 47 podpisi poziva k odstopu

Igor Zorčič, predsednik DZ

© Borut Krajnc

Vodje poslanskih skupin koalicije so predsedniku DZ Igorju Zorčiču danes prinesli 47 poslanskih podpisov s pozivom k odstopu. Odločitev pričakujejo do začetka prihodnjega tedna, sicer bodo ponovno vložili predlog za njegovo razrešitev, je povedal vodja poslancev SDS Danijel Krivec. Zorčič se bo o odstopu odločil po pogovorih z določenimi poslanci.

"Odločitev o tem, ali bo Zorčič odstopil, kot je bila običajna praksa, je v njegovi domeni," je v izjavi novinarjem po srečanju z Zorčičem povedal Krivec. Predsedniku DZ tudi prepuščajo, v kakšnem časovnem roku bo sprejel odločitev oz. kdaj bo sklical izredno sejo, na kateri bodo odločali o tem. Po mnenju Krivca pa se zadeva že tako dolgo vleče, da tudi Zorčiču ni v interesu, da bi se še zavlačevalo. V koaliciji tako odločitev pričakujejo do začetka prihodnjega tedna.

Na vprašanje, ali 47 podpisov velja tudi za kandidaturo za novega predsednika DZ, je Krivec odgovoril: "Najmanj to, da velja. Naslednji korak je po prvem koraku. Do takrat bo lahko celo več podpisov." Na vprašanje, ali bi nov predsednik DZ lahko postal vodja poslancev NSi Jožef Horvat, kar se je omenjalo že v preteklosti, pa je Krivec odvrnil, da je to odvisno od volje poslancev.

Zorčič je v izjavi novinarjem pojasnil, da so mu vodje poslanskih skupin koalicijskih SDS, NSi in SMC na vpogled prinesli liste s podpisi poslancev, kjer pa ni bilo posebne izjave, čemu so podpisi namenjeni. Kot so pojasnili, naj bi podpisi dokazovali, da imajo podporo za razrešitev predsednika DZ, je dodal.

"Ne vem niti, kdo vse je podpisan in kdo ne."



Igor Zorčič,

predsednik DZ

Po njegovih besedah so bili podpisi neoštevilčeni in tudi niso bili razporejeni po poslanskih skupinah. "Ne vem niti, kdo vse je podpisan in kdo ne," je povedal Zorčič. Napovedal je, da bo opravil pogovore z določenimi poslanci in se odločil, kako naprej, torej ali bo odstopil ali odločitev o funkciji prepustil poslancem na tajnem glasovanju.

Poleg koalicijskih poslancev so podpisani še poslanci SNS, DeSUS in poslanca narodnih manjšin.

Zorčič je namreč tudi po izstopu iz SMC in vstopu v poslansko skupino nepovezanih poslancev ostal na funkciji predsednika DZ. Koalicija je konec marca predlagala njegovo razrešitev, a je na tajnem glasovanju v DZ za to glasovalo 45 poslancev, eden premalo. V koaliciji so že tedaj napovedali nov poskus.

Če ima koalicija 47 glasov, vodja poslancev SD Matjaž Han ne vidi težav v Zorčičevem umiku. A ker te podpise koalicija zbira s pomočjo opozicije, je po njegovem mnenju težava. Če podpisi dejansko so, pa naj koalicija to potrdi na glasovanju o razrešitvi, je v izjavi pozval Han. Potem bo po njegovih besedah jasno, katere stranke so stranke koalicije.

Po mnenju Hana je tudi zanimivo, če sta pod predlogom podpisana tudi manjšinska poslanca. "Vedno je bilo jasno, da manjšinci ne rušijo in niso jeziček na tehtnici. Se pa lahko to tudi spremeni," je dodal Han.

"Sliši se kot kakšen prizor iz Sopranovih ali iz Botra. Da hodijo trije vodje poslanskih skupin z listi izsiljevat predsednika DZ, je nekoliko nenavadno in neokusno."



Matej T. Vatovec,

Levica

Tudi vodjo poslancev Levice Mateja T. Vatovca preseneča vloga poslancev narodnih skupnosti pri tem vprašanju, ki je po njegovem mnenju nekoliko nenavadna. Vatovec priznava, da sta predstavnika narodnih skupnosti vselej sodelovala z vladno koalicijo, a to, da se "aktivno pomaga pri rušenju predsednika DZ", je po njegovih navedbah precedens, ki nima primere v slovenski parlamentarni zgodovini.

Poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža je sicer za Delo potrdil, da 47 podpisov predstavlja poskus oziroma poziv, naj Zorčič odstopi s funkcije predsednika DZ. Kot je pojasnil, pa sam predloga za razrešitev, ki naj bi sledil, če Zorčič ne bo odstopil, ne bo podpisal.

Po Vatovčevem mnenju je sicer omenjenih 47 podpisov, če obstajajo, dokaz koalicije oz. strank koalicije, zato bodo s tega vidika morali premisliti vlogo poslanskih skupin, torej SNS in DeSUS.

"Sliši se kot kakšen prizor iz Sopranovih ali iz Botra. Da hodijo trije vodje poslanskih skupin z listi izsiljevat predsednika DZ, je nekoliko nenavadno in neokusno," je bil še kritičen Vatovec. Upa, da se predsednik DZ temu ne bo uklonil. Če imajo 47 poslanskih podpisov, jih Vatovec poziva, naj predlog za razrešitev Zorčiča vložijo v parlamentarni postopek in o tem potem odločajo na izredni seji DZ.