Evropski poslanci Pahorja pozivajo k ukrepanju, saj se Slovenija oddaljuje od evropskih vrednot

"Politikom mora biti dovoljeno manj, kot je dovoljeno prebivalkam in prebivalcem," v pismu predsedniku republike opozarjajo evropski poslanci ter Boruta Pahorja pozivajo, naj umiri napeto politično ozračje, ki zastruplja slovensko družbo

Borut Pahor s podporo Janševi vladi izgublja tudi na svoji priljubljenosti

© Borut Krajnc

Evropski poslanci Milan Brglez, Franc Bogovič, Tanja Fajon in Ljudmila Novak so v pismu predsedniku republike Borutu Pahorju izrazili zaskrbljenost nad psihosocialno situacijo ter splošnim družbenim ozračjem v Sloveniji. Prosijo ga, da s svojo avtoriteto, ki jo predsedniku daje ustava, naredi vse za umiritev situacije.

"Resnost situacije kliče po tem, da vsi, vključno s predsednikom Republike Slovenije kot institucijo, ki po ustavi predstavlja vse državljanke in državljane, storimo vse za umiritev strasti ter za družbeno ozračje dialoga, spoštljivo izraženega nestrinjanja ter kritike," so zapisali v pismu predsedniku. Menijo namreč, da bi bile lahko ob stopnjevanju aktualnih razmer ogrožene ne le človekove pravice posameznikov in družbena kohezija, temveč bi lahko dogajanje v državi ogrozilo tudi delovanje države.

Slaba psihosocialna kondicija države ter rastoča nestrpnost pa sta tudi slabi popotnici slovenskemu predsedovanju Svetu EU, opozarjajo. "Ne zgolj zato, ker bi ogrožali kredibilnost in ugled naše države, temveč predvsem zato, ker nas kot družbo oddaljujeta od temeljnih evropskih vrednot in evropskega načina življenja, ki ga poosebljajo spoštovanje demokratičnih načel ter človekovih pravic," so pojasnili.

"Priznati si moramo, da tudi politika sama, z načinom svojega delovanja, prispeva k številnim napetostim, namesto da bi prispevala k pomiritvi. Naloga politike in politikov je iskanje najboljšega modela za razvoj družbe in države. Da pa je lahko politika pri tem uspešna, mora spodbujati k dialogu, predvsem pa se mora samoomejevati. Politikom in politiki ne sme biti dovoljeno vse. Nasprotno - politikom in politiki mora biti dovoljeno manj, kot je dovoljeno prebivalkam in prebivalcem."



Milan Brglez, Franc Bogovič, Tanja Fajon in Ljudmila Novak,

evropski poslanci

Omenjeni štirje evropski poslanci ugotavljajo, da se je situacija med pandemijo covida-19 dodatno poslabšala. Obžalujejo, da smo sredi spopadanja s pandemijo prišli do trenutka, v katerem po njihovih besedah ni mogoče prezreti strme rasti nestrpnosti - tako verbalne kot fizične. Menijo, da nas je ta vidik krize s svojo razsežnostjo presenetil in ujel nepripravljene ter da nimamo pravega odgovora na porast nasilja v družinah in skupnostih. Izpostavljajo pa tudi druge posledice epidemije na različnih področjih.

Predvsem pa se, kot so dodali, premalo in ne dovolj odkrito pogovarjamo o verbalni nestrpnosti. "O grožnjah posameznikom, njihovim družinam, mazanju fasad, spodbujanju nestrpnosti proti verskim skupnostim, o vseh drugih oblikah nestrpnosti, ki ste jih gotovo zasledili tudi sami, premalo razpravljamo, predvsem pa še nismo sprejeli nobenih ukrepov," so v pismu opozorili predsednika republike. Dodali so, da je deklarativno obsojanje teh dejanj vsekakor primerno, a je premalo za to, da bi družbeno ozračje umirili.

"Zato moramo vsi narediti več, da politika na Slovenskem preneha biti boj in postane tekmovanje konceptov in vsebinskih rešitev," so prepričani. Kot so dodali, pa iz lastne izkušnje vedo, da se da v politiki postopati na spoštljiv in dialoški način, četudi so si svetovnonazorsko različni in zagovarjajo drugačne vrednote, mišljenja, pravice ter omejitve.