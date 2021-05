Nova24TV uporabila neprimerno orodje

Spletni portal Nova24TV je politično usmerjenost twitter profila Slovenske tiskovne agencije analiziral z orodjem, ki je namenjeno analizi twitter profilov posameznikov, ne organizacij.

Janez Janša pred mikrofon Nove24TV

© YouTube / UKC LJ

Spletni portal Nova24tv.si je poročal, da je Slovenska tiskovna agencija (STA) »izrazito levo usmerjena«. Pri tem so se sklicevali na rezultate, ki so jih pridobili z orodjem za analizo twitter profilov Blindspotter. Orodje so zasnovali na portalu Ground News, ki raziskuje poročanje medijev različnih svetovnih nazorov.

Vendar pa orodje Blindspotter ni namenjeno analizi profesionalno upravljanih profilov, ki jih imajo na twitterju mediji, podjetja in blagovne znamke, saj daje sliko »medijske diete« posameznikov na twitterju. Prav tako so na svoji spletni strani opozorili, da podatkov, ki jih orodje prikazuje, ne smemo enačiti s političnimi prepričanji analiziranega profila. Posameznik ima namreč lahko kljub svojim političnim prepričanjem povsem uravnoteženo medijsko dieto.

Če bi orodje kljub temu uporabili za analizo twitter profila @STA_novice, bi analiza temeljila le na majhnem delu vseh objav. Razkrinkavanje.si je analiziralo zadnjih 3250 objav tega profila in ugotovilo, da je STA prek njega v skoraj 90 odstotkih objav delila povezave do lastnih člankov.

Zavajanje spletnega portala Nova24TV

© Nova24TV.si

Le v treh primerih so delili objavo drugih medijev, in sicer Dela.si in 24ur.com. To sta tudi edina slovenska medija, ki imata v podatkovni bazi Ground News oceno politične pristranskosti. Delo.si se po njihovi oceni nagiba na levo, medtem ko ima 24ur oceno sredinskega medija.

Kako deluje orodje Blindspotter in zakaj je portal Nova24tv.si napačano interpretiral izsledke analize twitter profila Slovenske tiskovne agencije, si lahko preberete v neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.