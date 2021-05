»Varnostniki lahko nadzorujejo upoštevanje nošenja mask«

Kranjska policija je poudarila, da imajo varnostniki na varovanih območjih "pravico in dolžnost izvajati ukrepe po predpisih o zasebnem varovanju in vzdrževati red na varovanem območju"

(Fotografija je simbolična.)

© Pixnio.com

"Varnostniki na varovanih območjih imajo pravico in dolžnost izvajati ukrepe po predpisih o zasebnem varovanju in vzdrževati red na varovanem območju," so sporočili s Policijske uprave Kranj. V sredo so namreč obravnavali prijavo varnostnika, da neznan moški ne upošteva ukrepa nošenja maske v zaprtem javnem prostoru. Proti kršitelju že poteka prekrškovni postopek zaradi neupoštevanja ukrepov.

Kot so pojasnili na policijski upravi, organizacije in podjetja lahko sprejmejo svoja pravila vstopa, pri čemer je lahko njihov red "strožji kot splošni javni red in mir".

Pozvali so še k varovanju zdravja in spoštovanju preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.