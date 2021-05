Prijava na cepljenje od zdaj prek centralnega portala

"Kljub temu, da ne uveljavljamo dostopa za prijavo preko digitalnega potrdila, pa še vedno zagotavljamo visok nivo varnosti. S samo prijavo namreč ne omogočamo dostopa do zdravstvenih podatkov," je dejal minister za zdravje Janez Poklukar

Prebivalci se lahko od danes na cepljenje proti covidu-19 prijavijo prek centralnega portala na naslovu zvem.ezdrav.si, je na vladni novinarski konferenci sporočil minister za zdravje Janez Poklukar. Tistim, ki so se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku ali cepilnem centru, se ni treba ponovno naročati prek nove aplikacije.

Za prijavo na cepljenje prek nove aplikacije ne potrebujemo digitalnega potrdila. Po besedah Poklukarja želijo namreč možnost prijave in cepljenja omogočiti čim širšemu krogu prebivalstva. "Kljub temu, da ne uveljavljamo dostopa za prijavo preko digitalnega potrdila, pa še vedno zagotavljamo visok nivo varnosti. S samo prijavo namreč ne omogočamo dostopa do zdravstvenih podatkov," je poudaril minister.

Ob prijavi na portalu je treba vnesti enotno matično številko, številko zdravstvenega zavarovanja in številko mobilnega telefona, po izbiri tudi naslov elektronske pošte.

Pri oddaji naročila bo portal ustvaril varnostno kodo za potrditev oddanega naročila, ki bo poslana na mobilno številko, s katero bo posameznik dokončno potrdil svojo prijavo na cepljenje. Ko bo prijava zaključena, bo oseba dobila potrdilo o naročilu in lokacijo cepilnega centra.

Prijavo je mogoče oddati tudi za drugo osebo, na primer za starejšega sorodnika, ki ni vešč digitalnih tehnologij. Naročilo lahko opravi tudi cepilni center ali osebni zdravnik.

Z vzpostavijo nove aplikacije so ukinili tudi možnost oddaje interesa za cepljenje na eUpravi. Kot je dejal Poklukar, so prijave že prenesene v novo aplikacijo, pri tem pa so izločili že cepljene osebe. V prihodnjih dneh lahko pričakujejo SMS-sporočilo za potrditev njihove mobilne telefonske številke.

Wq-HmuMU01Y