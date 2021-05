Nižje ne gre: Janša je Veselinoviča označil za sodelavca pri umoru

Javni in medijski umor po klasičnih propagandnih principih »značajskega umora«

Urbanija in Simoniti v včerajšnji Tarči

© RTVSLO

Včerajšnja oddaja Tarča o dogajanju na Slovenski tiskovni agenciji, ki jo vlada izčrpava, a tudi v širšem medijskem prostoru, je minila tudi v razkritju Bojana Veselinoviča, direktorja tega medija, ki je v svojem nastopu nakazal, da je odločen sodno preganjati direktorja Ukoma Uroša Urbanijo: zaradi žaljivih in neresničnih izjav mu je po svojem odvetniku že poslal opomin pred tožbo, v katerem od direktorja Ukoma zahteva javni preklic objave na tviterju in opravičilo.

Kaj se je zgodilo?

Urbanija je pred oddajo tvitnil poudarek, ki ga v svojih nastopih ob spremljavi strankarskih glasil SDS ponavlja že dolge mesece; Veselinoviču želi ves čas podtakniti, da je nad odgovornim urednikom STA Borutom Meškom leta 2009 izvajal mobing, da je zaradi tega ta zbolel in da je bil kot bolan tudi odpuščen. S tem ga želi prikazati kot izrazito značajsko odvratno osebo. Vsa leta pa Veselinovič pojasnjuje, da je bila Mešku, ki ga je, skupaj z Alenko Paulin, pred njegovim mandatom nastavila prav Janševa vlada ob nasprotovanju novinarskega kolektiva, izredna odpoved vročena novembra leta 2009, bolezen so pokojnemu diagnosticirali decembra, sam pa je bil z njegovo boleznijo seznanjen šele nekaj mesecev pozneje.

V opominu Urbaniji je sedanji pravni zastopnik direktorja STA zapisal: »Z boleznijo g. Meška je bila naša stranka seznanjena šele maja leta 2010, natančneje dne 13. maja 2010, ko je prejela obvestilo tedanjega Meškovega pooblaščenca, ki je vsebovalo podatke o bolezni, s priloženo zdravniško dokumentacijo. Iz te dokumentacije pa izhaja, da so g. Mešku bolezen odkrili v decembru 2009, iz česar izhaja, da je nemogoče, da bi naša stranka izvršila katerokoli od dejanj, ki jih očitate, v času, ko naj bi vedela, da je bil Meško bolan.«

Soočenje: Urbanija vs. Veselinovič

© RTVSLO

Šef Ukoma sicer v svojem tvitu ni povedal nič novega glede na svoje poprejšnje trditve: »Danes soočenje v @TarcaRTVSLO z direktorjem @STA_agencija Veselinovićem. Oddaja, ki bi morala biti že leta 2009, ko je Veselinović v brutalnem obračunu in dolgotrajnem mobingu na bolniško posteljo poslal odpoved delovnega razmerja tedanjemu odgovornemu uredniku Borutu Mešku«.

Veselinovič bo preganjal Janšo

Tega, da ni povedal nič novega, pa ne moremo reči za Janšev tvit, ki je sledil nekakšnim pripravam na oddajo Tarča kot komentar zgornjega: »Neverjetno za #EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi @STA_novice in zato mesečno pokasira 8.500 €. Več kot predsednik republike.«

Premier je znan po svojih očitkih o nezasluženi visoki plači, z njimi uspešno zbuja resentiment sovraštva in odpora do svojih tarč, cinizma, poniževanj in žaljivosti pri njem tudi ne manjka, v tokratnem zapisu pa je skrenil resnično izjemno daleč, kajti sintagma »sodelavec pri umoru«, kar se nanaša na Meška, daleč presega običajne doze toksičnosti in je po teži primerljiva s sodno preganjanim tvitom o novinarskih prostitutkah.

Simoniti in Veselinovič včeraj v oddaji Tarča

© RTVSLO

Zato je Veselinovič v Tarči pojasnil, da bo ob opominu pred tožbo za Urbanijo ukrepal tudi proti Janši in »uporabil vsa pravna sredstva in vložil civilno in zasebno kazensko tožbo zaradi posega v čast in dobro ime in kaznivega dejanja žaljive obdolžitve.«

O dogajanju na STA kot igri vladne mačke z mišjo tudi v zadnjem podkastu s Tadejem Štrokom

Logika zrcalnega pripisa

Psihopropagandna narava očitka o sodelovanju pri umoru, ki čisto mimogrede implicira, da je bilo storilcev več, zaradi česar bo v primeru sodnega procesa potrebno navesti tudi te, prihaja v trenutku močnega pritiska Evropske komisije, da slovenska vlada znova vzpostavi financiranje STA, in vedno bolj očitnega dejstva, da svojo vojno finančnega izčrpavanja ob vseh brutalnostih vodi evidentno nezakonito.

Hkrati je do konca zaostrena Janševa retorika ne samo izraz tovrstne potrebe po radikalizaciji jezika, ampak učinkuje tudi kot uspešna kamuflaža samega dejstva, da po principu zrcalnega pripisa Veselinoviču očitajo nekaj, kar počnejo sami: izvršujejo njegov javni in medijski umor po klasičnih propagandnih principih »značajskega umora«. O taktikah tovrstnega propagandnega postopanja sem v preteklosti že podrobno pisal.

Obsodbe sedanjega direktorju STA sicer niso nove, stališče Urbanije in Janše je sicer že leta 2010 ponavljal Igor Kršinar, ki trenutno gosti v programih RTV Slovenija pri Tanji Starič in Alešu Kocjanu kot kritik aktualne vlade. Toda kot predsednik Janši naklonjenega Združenja novinarjev in publicistov je tistega leta med drugim o Veselinoviču izpovedal naslednje stališče: »Veselinovič je tako nemoralen človek, da ne moremo pričakovati, da bi on odstopil. Bi pa mogoče pričakoval, da ima vsaj predsednik vlade toliko morale, da bi se on namesto njega opravičil in ga odpustil, in imenoval nekoga drugega za direktorja STA.«

Amnezično novinarstvo

Leta 2010 je bil predsednik vlade Borut Pahor. In tako kot je potrebno spomniti na fenomen »amnezičnega novinarstva«, velja tudi, da se v sicer intenzivnih medijskih zapisih o dogajanju na STA vse premalo opozarja, da je neposredna politizacija tega servisa v preteklosti že bila stalna praksa, zaradi česar trenutno finančno izčrpavanje preprosto služi kot rezervni scenarij oblastnikov, ki razmišljajo takole: če ne moremo nastaviti svojih ljudi, kot smo jih že, bomo STA pač uničili. Da jih pri tem mednarodni apeli politike in novinarskih združenj ne ustavijo, so že dokazali.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**