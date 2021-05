Republikanci obtožujejo Bidna, da jim skuša prepovedati uživanje mesa

Republikanci obupano in neuspešno iščejo načine, kako spodkopati priljubljenost ameriškega predsednika iz demokratskih vrst

Tabloid Daily Mail je prejšnji teden poročal, da želi Bidnova vlada racionalizirati uživanje govedine in drugega rdečega mesa v ZDA, da zmanjša izpuste toplogrednih plinov. Takih načrtov ali politike ni, kar pa kampanje proti Bidnu ni ustavilo.

Ameriški republikanci že teden dni vodijo kampanjo kritike demokratskega predsednika Josepha Bidna, ki ga obtožujejo, da želi ukiniti ali vsaj izjemno zmanjšati uživanje mesa. Kritike nimajo podlage v realnosti, vendar pa so jih konservativni mediji in politiki zagrabili z obema rokama.

Republikanci imajo namreč po štirih mesecih Bidnove vladavine težave s prepričevanjem večine Američanov, da je njegova politika napačna. Ankete kažejo, da so njegovi ukrepi priljubljeni tudi pri republikanskih volivcih, dokler se jim ne pojasni, da gre za politiko demokratskega predsednika.

Nobena od kritik se doslej ni prav prijela. Večine Američanov ne gane kritika, da želi Biden najbogatejšim povišati davke, republikanska dilema pa je prišla najbolj do izraza po zadnjem proračunskem paketu 1900 milijard dolarjev pomoči gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije covida-19.

V kongresu so vsi glasovali proti pomoči, zdaj pa pri domačih volivcih republikanski kongresniki poudarjajo, da brez njih te pomoči ni bilo.

Na podlagi članka v britanskem tabloidu pa so ugotovili, da želi Biden Američanom menda prepovedati meso in iz tega je nastala organizirana kampanja v konservativnih medijih.

Kongresnica iz Kolorada Lauren Boebert, ki se po kongresu želi sprehajati s pištolo za pasom, Bidna opozarja, naj ne hodi v njeno kuhinjo, teksaški guverner Greg Abbott pa tvita, da jim želi Biden vzeti hamburgerje z žarov. Guverner Nebraske Pete Ricketts je dejal, da gre za neposreden napad na način življenja Američanov.

Kampanja je pričakovana, saj Biden zagovarja zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Eden od njih je metan, ki ga v ozračje sproža govedo. Boj za pravico do govedine se je v konservativnih zveznih državah pridružil boju proti splavu, boju za orožje in nasprotovanju pravicam transspolnih oseb. Homoseksualci niso več na tapeti, tako kot so bili prej.

So pa znamenja, da Američani sami od sebe spreminjajo svoje prehranjevalne navade iz skrbi zaradi segrevanja ozračja. Gallupova anketa je že leta 2019 ugotovila, da četrtina Američanov uživa manj mesa kot prej. Zaradi zdravja in zaradi okolja. Zmanjšanje uživanja mesa je potrdilo 30 odstotkov demokratov in celo 12 odstotkov republikancev.

