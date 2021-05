So Janši preprečili nastop na konferenci o prihodnosti Evropske unije?

Ali Slovenija že trpi slabe posledice nevarne politike in žaljivih nastopov predsednika slovenske vlade?

Tvit Jacka Parrocka z informacijo o tem, da je od virov v EU izvedel, da Janši ne dovolijo nastopa na konferenci o prihodnosti EU

Bruseljski dopisnik Jack Parrock je objavil tvit, ki potrjuje nekatere diplomatske vire v Evropski uniji, ki so mu sporočili, da slovenski premier Janez Janša na vztrajanje Guya Verhofstadta ni dobil priložnosti, da bi lahko govoril na današnjem dogodku začetka konference o prihodnosti Evrope, čeprav se je očitno cel teden trudil, da bi zlobiral svoj nastop.

Razlog za takšno gesto bi lahko bila pobalinska žalitev, ki jo je letošnjega marca namenil nekdanjemu belgijskemu premierju in zdaj evroposlancu, ko ga je posredno primerjal s kraljem Leopoldom II, ki je ustanovil zasebno kolonijo na področju današnjega Konga, kjer je prišlo do grobega izkoriščanja in množičnega umiranja prebivalstva.

Žaljivost, o kateri se podrobno pisali belgijski mediji, domači pa bistveno manj, sem že obravnaval, v svojem prvem tvitu je Janša takrat napadel Verhofstadta: »Pomirite se, Guy Verhofstadt, niste več vodja kolonialne sile. In tudi Slovenija ni Kongo.«

V kasnejšem tvitu je nadaljeval z izzivanjem, ga označil za lažnega deležnika (stakeholder) evropskih vrednot, mu očital pokroviteljsko držo in ga napotil na to, da se ukvarja s slabim volilnim rezultatom doma.

Na uvodnem dogodku so nastopili francoski predsednik Emmanuel Macron, predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsedujoči Svetu EU, portugalski premier Antonio Costa.

Če bi se pokazalo, da je podatek bruseljskega dopisnika o preprečenem nastopu verodostojen, bi vsekakor smeli sklepati, da država Slovenija zelo otipljivo trpi slabe posledice nevarne politike in žaljivih nastopov predsednika slovenske vlade. Težko je reči, ali zgolj zaradi nekontroliranega sovraštva na tviterju ali tudi zaradi nevarne protidemokratične in protievropske politike.

