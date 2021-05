Na meji med Slovenijo in Hrvaško odslej tudi policisti iz Estonije, Litve in Poljske

Ali so policisti iz omenjenih držav edini, ki se bodo pridružili slovenskim ali kasneje pridejo še dodatni, še ni jasno

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs ob meji na reki Kolpi

© Borut Krajnc

Slovenskim policistom se bodo danes pri varovanju meje s Hrvaško pridružili kolegi iz Estonije, Litve in Poljske. Pred policijsko upravo Novo mesto jih bosta dopoldne pozdravila tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj, so napovedali na MNZ.

Slovenskim policistom se bo na južni meji pridružilo pet policistov iz Estonije, šest iz Litve in deset iz Poljske. Delovali bodo v skupnih patruljah s slovenskimi in v skladu s slovenskim pravom. Slovenija bo tudi odgovorna za njihovo delovanje.

Tuje policiste so že seznanili z delom in trenutnimi razmerami na področju varovanja zunanje meje EU ter poučili o njihovih pravicah in dolžnostih, pooblastilih in drugih podrobnostih, so pojasnili na MNZ. Organizirani so bili uvodni sestanki in usposabljanja.

Ali so policisti iz omenjenih držav edini, ki se bodo pridružili slovenskim ali kasneje pridejo še dodatni, še ni jasno. Notranji minister Aleš Hojs se je v minulih dneh mudil na Poljskem in v Litvi, pa tudi v Latviji. Pogovori so potekali tudi o sodelovanju tujih policistov pri varovanju slovensko-hrvaške meje.