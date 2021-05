Skrbi politikov za svoje interese in za profite kapitala vodijo v hude stiske ljudi

Zaščito pitne vode podpiramo vsi, ki se zavedamo njenega izjemnega pomena

© Borut Krajnc

Zaščito pitne vode podpiramo vsi, ki se zavedamo njenega izjemnega pomena. Mnogo nas je. Starih in mladih, tudi otrok.

Velika zmota politikov je, da ne dojemajo razvoja zavesti nas, navadnih ljudi. Bolj kot so časi težki, bolj se v nas – rečejo nam "civilna družba" – budi zavest naše odgovornosti. V leporečenju politikov odkrivamo laži, prevare in zavajanja in vedno bolje prepoznamo tiste politične odločitve, ki slabšajo kvaliteto življenja na občinski ali državni ravni

Skrbi politikov za svoje interese in za profite kapitala vodijo v hude stiske ljudi. Današnja brezposelnost, lakota, nestrpnost in obup vodijo v propadanje še naslednje generacije.

Zakaj je zdrava PITNA VODA za človeštvo ključnega pomena? Ker mu omogoča preživetje! To vedo že otroci. Jaz pa obujam spomin na čudovito risanko o dežni kapljici. S filmskega traku nam jo je vrtela ućiteljica v tretjem razredu. Risanko o kapljici vode, ki z oblaka pade na drevesni list in začne svoj večni krogotok vode. Nikoli je ne bom pozabila …

Postala sem zdravnica, iz globine predana zdravju ljudi in narave. Zato je bilo moje strokovno življenje posvečeno tudi iskanju znanja o vodi, najbolj aktivno v okviru Sekcine za socialno medicino in higieno ter širše v preventivi.

Voda je kultura življenja. Je kazalec biodiverzitete. Ni in ne sme biti stvar političnega leporečenja in zavajajočih pogajanj. Sprašujem se, kaj se dogaja z našimi župani in z občinskimi sveti, saj občutljivih naravovarstvenih tem sploh ne zaznavajo.

Razumevanje delovanja in pomena vodovarstvenih pasov lahko doseže vsak, ki želi biti dober človek. Vsak, ki se zaveda odgovornosti do sebe in do sveta. Izkušnja pediatrinje me je naučila, da zmore biti dovolj dober starš vsak, ki ga v tej vlogi vodi iskrena ljubezen, naloga države pa je, zagotoviti vsakomur pogoje za solidno in zdravo preživetje.

Ker je z novelo Zakona o vodah naredila politika strateško napako in tako ogrozila obstoj zdrave pitne vode v Sloveniji, je odgovornost vseh navadnih in dobrih ljudi, da to napako popravimo.

Prihajam s Krasa. Tam na vodovarstveno zelo občutljivi kraški gmajni raste "mega logistični center". Dnevno ga bo obiskovalo nekaj tisoč kamionov iz vsega sveta. Dogajalo se bo prav nasprotje tega, kar so razvojne težnje v svetu, saj razviti svet usmerja tovor s cest na železnice. Sežanska ekološka pošast bo degradirala matični Kras, bližino Nature 2000 in ogrožala kraški vodonosnik. Ta je v veliki meri še neraziskan in predstavlja možnosti velikih tveganj. Za njegovo absolutno zaščito bi morali zagotoviti vse znanstvene in socialno-higienske vidike previdnosti. Do podzemnega jamskega sveta se spoštljivo obnašajo samo naravovarstveniki in jamarji, odplake in onesnažene meteorne vode pa nam delajo dolgoročno škodo in ogrožajo naše zdravje in obstoj.

Zato spodbujam "vse, kar nas dobrih je ljudi", da na Upravnih enotah po vsej državi oddamo svoje podpise za referendum ZA PITNO VODO.

Prim. Jasna Čuk Rupnik, dr. med., spec. pediatrije

