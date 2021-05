Vsako najmanjše tveganje, da ogrozimo pitno vodo, bi morali izničiti

Danes bi morala biti pozidava kateregakoli zelenega koščka radikalno pretehtana, vsak poskus jemanja javnega dobrega za trenutne privatne koristi pa bi morali javno obsoditi

© Kyle Post / Flickr

Ta voda je naša!

Ob reševanju lokalne problematike ukinjanja vrtičkov na račun parkirišč je nedavno nekje mož občinske postave dejal, da občina (op. p. kot institucija) seveda lahko dela na svoji (op. p. občinski) zemlji, kar hoče.

Pomanjkanju razumevanja na lokalni ravni, komu bi občinska zemlja naj pripadala, se mogoče niti toliko ne čudiš, čeprav je tudi tu obsojanja vredno in skrajno žalostno.

Ko pa se ta spodrsljaj pripeti voditeljem na državni ravni, moramo vzeti stvar v svoje roke. Danes je oz. bi morala biti pozidava kateregakoli zelenega koščka radikalno pretehtana. Vsako najmanjše tveganje, da ogrozimo pitno vodo, zdravo hrano in čist zrak, bi morali izničiti, vsak poskus jemanja javnega dobrega za trenutne privatne koristi pa javno obsoditi.

Zna biti, da vsi ti, ki danes sprejemajo take tvegane in nerazumljive rešitve, mogoče ne vedo in ne razumejo, da zemlja, voda, zrak niso njihovi. Če bi, bi se mogoče ob prvih opozorilih o tveganjih, zahvalili in predloge popravili.

A kdo jim bo pomagal, tem fantom, da se to naučijo? Učenje je vseživljenjski proces, torej tudi zanje še ni prepozno. Mogoče potrebujejo samo dobro učno uro. Močno izkušnjo.

In zato jim pomagajmo, ljudje, da se preko zbranih podpisov podpore referendumu za vodo, naučijo, da je ta zemlja naša! In ta voda tudi!

Urša Zgojznik,

9. maj 2021

SVOJ PODPIS ZA REFERENDUM ZA PITNO VODO LAHKO ODDATE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>