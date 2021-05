Talibani razglasili tridnevno prekinitev ognja

Talibani so ponoči sporočili, da je vsem njihovim borcem ukazano, naj med prvim in tretjim dnem ramazanskega bajrama v Afganistanu ustavijo napade

V Afganistanu so talibani za bližajoče tridnevno obdobje zaključka postnega meseca ramazan razglasili prekinitev ognja. Le nekaj ur pred tem je v eksploziji ob cesti podtaknjene bombe umrlo najmanj 11 ljudi, potnikov na avtobusu.

Kot so ponoči sporočili talibani, je vsem njihovim borcem ukazano, naj med prvim in tretjim dnem ramazanskega bajrama ustavijo napade. Če bi bili sami tarče napada, pa se morajo glede na izjavo odzvati in braniti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tridnevno praznovanje, s katerim muslimani obeležujejo konec postnega meseca ramazan, se začenja v sredo oz. četrtek, odvisno od pojava mlade lune. Talibani so že v preteklosti ob bajramu ustavljali napade.

Trenutne so varnostne razmere v Afganistanu zelo napete. Od uradnega začetka umika mednarodnih enot iz države 1. maja so talibani sprožili več ofenziv na varnostne sile v različnih delih države.

Le nekaj ur pred sporočilom talibanov je bilo v eksploziji ob cesti podtaknjene bombe v nemirni pokrajini Zabul na jugu države ubitih najmanj 11 ljudi, ki so potovali z avtobusom. Še 28 ljudi je bilo po navedbah afganistanskega notranjega ministrstva v napadu poškodovanih.

Najhujši napad v več kot letu dni je sicer državo pretresel v soboto, ko je eksploziji podtaknjenih bomb pri dekliški šoli v Kabulu umrlo več kot 60 ljudi, ranjenih je več kot 100, večinoma učenk te šole. Vladna stran za napad krivi talibane, ki zanikajo vpletenost.

aRmfMI2bzgc