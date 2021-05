Za STA v prvem tednu zbrali 189.000 evrov

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je sporočilo, da je znesek enak enomesečnemu nadomestilu države za opravljanje javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA)

Zaradi neplačevanja s strani Janševe vlade je ogrožen obstanek STA, eden od temeljev demokracije v Sloveniji

Uvod kampanje Za obSTAnek, v kateri Društvo novinarjev Slovenije (DNS) s prijatelji STA zbira sredstva za pomoč Slovenski tiskovni agenciji (STA), je po navedbah društva izjemen. V tednu dni od uradnega začetka kampanje jim je uspelo zbrati 189.000 evrov, kar je enako enomesečnemu nadomestilu države za javno službo STA, so zapisali v društvu.

Donatorji, ki so se odzvali prošnji društva za pomoč, so zagotovili, da bo skoraj sto sodelavcev STA za opravljeno delo dobilo plačilo, kar želi vladni urad za komuniciranje preprečiti z nezakonitim finančnim izsiljevanjem, so navedli v društvu.

Kampanjo, v kateri želimo podpreti sodelavce STA, verodostojno obveščanje, kakovostno medijsko krajino, svobodo in demokracijo, bodo nadaljevali.

"Akcija je povezala državljanke in državljane, različne družbenoodgovorne organizacije in podjetja, ki se zavedajo pomena javnega servisa, kot ga zagotavlja STA in ne pristajajo na novinarstvo po nareku oblasti. Žal kaže, da kljub domačim in tujim pojasnilom odločevalci še niso razumeli svojih zakonskih obveznosti, ko gre za financiranje STA, zato potrebujemo vašo pomoč še naprej. Želimo si zbrati nadomestilo za enoletni znesek za opravljanje javne službe, saj bi s tem zagotovili stabilnost delovanja STA v tem letu, ne glede na nezakonito ravnanje oblasti. Verjamemo, da bomo skupaj agenciji omogočili, da prebrodi čas do trenutka, ko bo svojo pravico dosegla na sodišču ali bo uspela najti kakšno drugo rešitev. Vsi mi, prijatelji STA, se zavedamo nevzdržnega položaja, v katerem smo se znašli zagovorniki javnega interesa in javnih služb, saj za opravljanje javne službe namesto države vnovič plačujemo posamezniki in pravne osebe, v tem primeru celo »iz žepa«, a druge poti ni, če jih želimo ohraniti. Obveznost oblasti je, da javne službe ohranja in jih krepi, oblasti, ki tej obveznosti nasprotujejo, so protidružbene. Zato ne bomo nehali opozarjati na nezakonito stanje, vladni urad za komuniciranje in vlado pa vnovič pozivamo, naj izpolni svoje zakonske obveznosti, saj jih naša akcija od njih ne odvezuje," so zapisali v DNS.

Več informacij je na spletni strani zaobstanek.si.

Sredstva je mogoče prispevati s ključnima besedama STA1 in STA5 na 1919, na TRR društva na Vošnjakovi ulici 8 v Ljubljani SI56 6100 0002 5727 075 BIC/SWIFT: HDELSI22, koda namena: CHAR, referenca SI99, in preko kreditnih oziroma plačilnih kartic. Več informacij je na spletni strani zaobstanek.si, prav tako pa je sredstva mogoče prispevati tudi v mobilni denarnici mBills v zavihku donacije.

Na STA pa so po objavi na Facebooku, v kateri je moški iz Tržiča pozval k zbiranju zamaškov za agencijo, v zadnjih dneh prejeli več kuvert z zamaški in žaljivimi sporočili. Grožnje preverja tudi policija. STA bo prejete zamaške skupaj z drugimi, ki jih redno zbira na svojem sedežu, predala Rdečemu križu Slovenije, kjer ravno zdaj poteka akcija zbiranja zamaškov za dečka Luka s cerebralno paralizo. Zamaški mu bodo pomagali do drage terapije, ki mu bo olajšala pot do samostojnosti.

Društvo novinarjev Slovenije je začetek kampanje Za obSTAnek uradno naznanilo 3. maja, na svetovni dan svobode medijev. Po takratnih besedah predsednice društva Petre Lesjak Tušek ne gre samo za STA. "Gre za vse nas, za naše javnosti, za pravico do obveščenosti, za vprašanje, v kakšni družbi želimo živeti," je dejala.