Šolsko ministrico pozvali k izplačilu dodatkov za delo v rizičnih razmerah

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so prejeli opozorila glede zamud pri izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah

Simona Kustec

© Borut Krajnc

V sindikatu Sviz so v petek pozvali ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec k zagotovitvi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Hkrati so od nje zahtevali tudi javno pojasnilo, zakaj pri izplačilih prihaja do zamud, so sporočili iz Sviza.

Kot so navedli v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), so v marcu in aprilu prejeli opozorila članstva glede zamud pri izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Po navedbah Sviza je nedopustno, da država v skladu s svojo obveznostjo iz zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 ni zagotovila pravočasnega in sprotnega izplačila dodatka. Zato so kot odgovorno za zakonito delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov pozvali ministrico Simono Kustec, da takoj zagotovi izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah od januarja 2021.

Opomnili so tudi, da zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja svoje delo skrbno in vestno opravljajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih z namenom, da bi vzgojno-izobraževalni proces čimbolj nemoteno potekal za vse otroke, učence in dijake. Pri tem pa so kljub spoštovanju vseh higienskih ukrepov in varnostnih meril ter navkljub temu, da se epidemija covida-19 postopno umirja, še vedno dnevno izpostavljeni tveganjem za morebitno okužbo, so še zapisali v sindikatu.