»Cepilnemu nacionalizmu je treba narediti konec«

Unicef opozarja, da so razmere v Indiji alarm tudi za ostali svet

Sklad ZN za otroke (Unicef) opozarja, da so razmere v Indiji, ki se spopada z drugim valom epidemije covida-19, ki je skoraj štirikrat večji od prvega, alarm tudi za ostali svet. Indija je namreč globalno središče proizvodnje cepiv proti covidu-19, večje potrebe doma pa puščajo vrzeli pri dobavi cepiv drugod.

Vse večja zahteva po cepivih proti covidu-19 v Indiji pomeni, da milijoni odmerkov, ki so namenjeni za družine v državah z nizkimi dohodki, ne bodo mogli biti dostavljeni. To pušča veliko vrzel pri dobavi, kar povečuje tveganje za nadaljnje izbruhe in mutacije virusa po vsem svetu, opozarja Unicef v današnjem sporočilu za javnost.

Izpostavljajo, da je pandemija pokazala, da živimo v svetu, ki je povezan. Da preprečimo, da bi se razmere poslabšale tudi v drugih državah, potrebujemo solidarnost. "Cepilnemu nacionalizmu je treba narediti konec. Potrebujemo strategijo, ki omogoča pravičen dostop do varnih in učinkovitih cepiv. Prostovoljno licenciranje, združene investicije in večstranski mehanizmi, kot je Covax, pa so učinkoviti in realistični načini, da razvijalci in proizvajalci sodelujejo, inovirajo in spodbujajo pravičen dostop do cepiv," poudarjajo.

V Unicefu so tudi zaskrbljeni zaradi velikega dnevnega porasta števila smrtnih primerov bolnikov s covidom-19 v Indiji in opozarjajo, da virus vpliva tudi otroke in dojenčke.

Otroci v Indiji imajo omejen dostop do nujnih zdravstvenih, socialnih, varstvenih, izobraževalnih in drugih podpornih storitev. Soočajo se z duševnimi problemi in so še bolj izpostavljeni nasilju. Polovica otrok, mlajših od pet let, je podhranjenih, trenutna kriza pa bi lahko še bolj ovirala zagotavljanje prehranske pomoči. Obstaja verjetnost, da bodo vplivi pandemije, ohromljenega javnega zdravstva in ukrepov v družbi na otroke še hujši po drugem valu, opozarja Unicef.

Zaradi covida-19 otroci izgubljajo starše in skrbnike. Mnogi tako ostajajo brez sredstev za preživetje in brez starševske oskrbe. Na družbenih omrežjih so se pojavile nezakonite ponudbe za posvojitev otrok, s čimer so izpostavljeni trgovini z ljudmi in zlorabam. Unicef poziva k večjemu prizadevanju za zagotavljanje varnosti otrok. Opozarjajo tudi, da šole po državi ostajajo zaprte, kar 247 milijonom otrok prve in druge stopnje šolanja onemogoča dostop do varnih točk v času, ko jih najbolj potrebujejo, so sporočili iz Slovenske fundacije za Unicef.

Unicef v Indiji vladi pomaga tudi pri zagotavljanju delovanja kritičnih storitev za najbolj ranljive otroke v vseh zveznih državah. Med drugim je pripravljenih 3000 koncentratorjev kisika, oprema za testiranje in drugi nujni pripomočki. V Indijo so poslali dodatne nujno potrebne zaloge, vključno z dvema milijonoma ščitnikov za obraz in 200.000 kirurških mask. Do druge polovice maja bo v državo prispelo še 2000 koncentratorjev kisika, zagotovljenih je še dodatnih 2650. Redno tudi spremljajo več kot 50.000 centrov za cepljenje proti covidu-19 po 27 zveznih državah.

Za pomoč najranljivejšim otrokom in družinam v Indiji sredstva zbira tudi Unicef Slovenija, in sicer preko spletnega nakazila na https://starsiotroksveta.si/indija ter preko obrazca UPN.

Iz Indije so zadnje štiri dni dnevno poročali o več kot 400.000 novih okužbah z novim koronavirusom in dva dni o več kot 4000 mrtvih bolnikih. Danes poročajo o 366.161 novih okužbah v zadnjih 24 urah in 3754 mrtvih, skupno 246.116, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

