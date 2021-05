Vrnitev Dimitrija Rupla

Nekdanji zunanji minister v Janševi vladi naj bi prevzel vodenje Javne agencije za knjigo (JAK)

Janez Janša in Dimitrij Rupel

© Borut Peterlin

Po neuradnih informacijah TV Slovenija naj bi vodenje Javne agencije za knjigo (Jak) prevzel nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel. Imenovanje Rupla, ki je uradno upokojen že od poletja leta 2013, mora potrditi še vlada.

Dimitrij Rupel formalno še ni kandidiral za vodenje Jaka, se pa za ta položaj resno zanima. "Kot vem, ni še nobenega sklepa o tem. Da bi morebiti kandidiral, to drži, z veseljem," je v današnji oddaji Radijski dnevnik povedal Rupel. Kdo mu je ponudil mesto vodenja agencije, Rupel ni povedal. Bodo pa na njegovo odločitev vplivali nadaljnji pogovori. "Moram videti, kakšna bo zdaj situacija. Nekaj vem o knjigah, nisem pa strokovnjak za te urade, ki se s knjigami ukvarjajo pri nas," pravi.

Novica je številne presenetila. Rupel je sicer napisal približno deset romanov, vendar to še ne pomeni, da je kvalificiran za vodenje Javne agencije za knjigo. "Izdajanje knjig je v času, ki ga zaznamuje splet z vsemi mediji, postalo izjemno zahtevno področje," so komentarje kritikov povzeli na TV Slovenija. Tisti, ki bo v prihodnje vodil agencijo, potrebuje tudi dolgoletne izkušnje v mednarodnem založniškem okolju in razumevanje sodobnih birokratskih mehanizmov izdajanja knjig.

Trenutno kot vršilec dolžnosti direktorja Jak vodi Sebastjan Eržen, ki pa naj bi se po informacijah TV Slovenija junija vrnil na ministrstvo za kulturo.

V. d. direktorja Jaka je vlada imenovala po tem, ko je 12. novembra lani s položaja direktorice razrešila Renato Zamida. Ta je vodenje Jaka prevzela 1. januarja 2018 in bila imenovana za obdobje petih let. Njeno razreševanje sicer sega v začetek lanskega leta, ko ji je del sveta Jaka očital nekatere nepravilnosti v delovanju, kar pa je zavrnila. Nato je sredi julija lani svet v spremenjeni sestavi vladi predlagal njeno razrešitev.