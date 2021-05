Konec politizacije znanosti?

Bidnova vlada želi opraviti s politizacijo znanosti iz Trumpovih časov

Donald Trump

© Dominique A. Pineiro / Flickr

Konec tedna se bo v ZDA prvič sestala 46-članska delovna skupina za znanstveno integriteto Bele hiše, ki je zadolžena za odkrivanje preteklih primerov politizacije znanosti in oblikovanje pravil za prihodnost, da se izkušnje iz vlade nekdanjega predsednika Donalda Trumpa ne ponovijo.

Delovno skupino so ustanovili zaradi skrbi, da je Trumpova vlada politizirala znanost do te mere, da je ogrožala življenja, zmanjšala zaupanje javnosti in vplivala na poslabšanje podnebnih sprememb.

Namestnica direktorja Bele hiše za znanstveno in tehnološko politiko Jane Lubchenco je za tiskovno agencijo AP povedala, da želijo, da bodo ljudje spet zaupali zvezni vladi na primer glede informacij o varnosti cepiva in vsem drugem, kar zadeva znanost, da ni nobenih ideoloških pritiskov.

Lubchenco je med drugim opozorila na incident, ko je Trump v času priprav na prihod orkana kar s flomastrom sam na uradni zemljevid napovedi meteorologov narisal, kam se bo orkan pomikal. Trump je območju ogroženosti dodal zvezno državo Alabama, čeprav je orkan ni ogrožal.

Trumpova vlada je bila tudi znana po zavračanju znanosti o podnebnih spremembah. Pravila za znanstveno integriteto je leta 2009 vzpostavila vlada predsednika Baracka Obame, vendar pa ta niso predvidela nobenih sankcij za kršitve. Bidnova vlada želi to popraviti.

