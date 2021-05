Dovolj je. Več desetletna prizadevanja za naše zdravje in okolje se rušijo v nekaj mesecih.

V delovnem okolju, kot okoljevarstveni pravnik in nevladnik, sem doživel že tri slovenske vlade. Vsaka se je pri svojih odločitvah uklanjala lastnikom kapitala in investitorjem v škodo vsem ostalim. Nobena vlada ni uspela ali ni želela narediti bistvenih in nujnih premikov na področju kakovosti naših življenj in zagotavljanja zdravega življenjskega okolja vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije.

Človekovemu zdravju in vsem živim bitjem neprijazna in netrajnostna politika je dosegla vrhunec z nastopom trenutne vlade in ministrom za okolje. Investicijski energetski lobist je pristal na instituciji, ki je v preteklosti predstavljala branik pred njegovimi željami. Zvest svoji pretekli poklicni naravi nadaljuje pohod po okoljskih varovalkah in odpira vrata nepremišljenim in kratkoročnim investicijam. Pri tem mu je vseeno za stroko in civilni družbo, predvsem pa za zdravje in življenje nas, 'povprečnih' ljudi. Ideologije ni več, šteje samo še denar.

Dovolj je. Več desetletna prizadevanja za naše zdravje in okolje se rušijo v nekaj mesecih. Čista pitna voda je meja, preko katere ne grem. Ne podpirajte degeneracije in degradacije s svojo pasivnostjo; uprimo se skupaj. Za naše zdravje in za zdravje otrok, vnukinj, pravnukov, ki prihajajo za nami; stopite do upravne enote in oddajte podpis!

Aljoša Petek,

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC

