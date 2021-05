Zaščita transspolnih oseb pred diskriminacijo v zdravstvu

V ZDA se približno 1,5 milijona ljudi identificira kot transspolne osebe

Barve zastave, ki zastopajo transspolne osebe

© Ted Eytan / Flickr / CC BY-SA 2.0

Ameriško ministrstvo za zdravje je v ponedeljek potrdilo, da zvezna zakonodaja, ki prepoveduje spolno diskriminacijo v zdravstvu, ščiti tudi istospolno usmerjene in transspolne osebe. Vlada predsednika Donalda Trumpa je za transspolne osebe to zaščito odpravila z definicijo spola, določenega ob rojstvu.

Zdravstveni minister ZDA Xavier Becerra je sporočil, da lahko strah pred diskriminacijo posameznike odvrne od iskanja zdravniške pomoči, kar ima lahko resne zdravstvene posledice.

Becerra je poudaril, da je politika vlade predsednika Joeja Bidna v skladu z odločitvijo vrhovnega sodišča, ki je lani razsodilo, da prepoved diskriminacije v zdravstvu velja tudi za istospolno usmerjene in transspolne osebe.

Trumpova vlada je kljub temu nadaljevala s svojo diskriminatorno politiko, ki so jo zvezna sodišča potem blokirala.

V ZDA se na podlagi raziskave Williamsovega inštituta pri univerzi UCLA približno 1,5 milijona ljudi identificira kot transspolne osebe. Po Gallupovi anketi pa se v ZDA za LGBT+ osebe opredeljuje 4,5 odstotka prebivalcev.

Poklicna združenja, kot je Ameriška zdravstvena zbornica, in skupine za državljanske in človekove pravice zaščito podpirajo, konservativne organizacije in združenja pa ne.

Tqo6MdFflHo

f0TPxPZgo8E