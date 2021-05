ZDA odobrile cepivo za stare od 12 do 15 let

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je odobrila izredno uporabo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech proti covidu-19 tudi za najstnike

© Wikimedia Commons

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je včeraj odobrila izredno uporabo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech proti covidu-19 tudi za najstnike, stare od 12 do 15 let. Gre za prvo cepivo v ZDA, ki je dovoljeno za to starostno skupino. Cepivo bi lahko za mlajše kmalu odobrili tudi v Evropski uniji.

Vodja Evropske agencije za zdravila (Ema) Emer Cooke je namreč danes za več evropskih časnikov povedala, da bi lahko še ta mesec odobrili cepivo Pfizerja za mlade, stare od 12 do 15 let, tudi v EU. Za cilj so si sicer postavili junij. Kot je pojasnila, še čakajo na podatke klinične študije, ki so jo opravili v Kanadi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pfizer je pred mesecem dni sporočil, da njegovo cepivo proti covidu-19, ki je odobreno za starejše od 16 let, nudi zaščito tudi mlajšim osebam. Do jeseni naj bi bilo cepivo Pfizerja odobreno tudi za mlajše od 12 let.

Podjetje je marca objavilo rezultate študije na 2260 prostovoljcih, starih od 12 do 15 let, ki je ugotovila, da med tistimi, ki so dobili cepiva, ni bilo okužb, pri tistih, ki so dobili placebo, pa so jih našteli 18.

Stranski učinki cepiva so pri mladih podobni tistim pri starejših. To so bolečina, vročina in slabost, še posebej po drugem odmerku.

Pfizer je pred mesecem dni sporočil, da njegovo cepivo proti covidu-19, ki je odobreno za starejše od 16 let, nudi zaščito tudi mlajšim osebam. Do jeseni naj bi bilo cepivo Pfizerja odobreno tudi za mlajše od 12 let.

V ZDA uporabljajo še cepivi podjetij Moderna in Johnson & Johnsona, vendar za starejše od 18 let. Za izredno dovoljenje za cepivo za mlade od 12 do 16 let bo kmalu zaprosila tudi Moderna, ki trenutno izvaja študijo na tej starostni skupini, rezultati bodo znani do poletja.

Odločitev FDA pomeni, da bodo lahko v ZDA pred jesenskim začetkom novega šolskega leta cepili tudi srednješolce in starejše osnovnošolce.

Pfizer in BioNTech izvajata študijo tudi na otrocih, starih od šest mesecev do 12 let, rezultati pa bodo znani poleti. Pfizer namerava v ZDA še ta mesec zaprositi tudi za trajno dovoljenje za svoje cepivo za starejše od 16 let.

WCuZSSUJpF8

D35-HsfAFdA