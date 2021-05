Biden nima dokazov, da bi bila v hekerski napad v ZDA vpletena Rusija

Odgovornost za napad na 8850 kilometrov dolg cevovodni sistem, ki ob vzhodni obali ZDA prenaša 2,5 milijona sodčkov bencina, kerozina in dizla na dan, je prevzela hekerska skupina DarkSide

Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj dejal, da nima dokazov, da bi bila v nedavni kibernetski napad na največji cevovod za gorivo v ZDA vpletena Moskva. Obstajajo pa dokazi, da so tisti, ki so napad izvedli, v Rusiji in ta je dolžna ukrepati, je dodal.

Odgovornost za napad na 8850 kilometrov dolg cevovodni sistem podjetja Colonial, ki ob vzhodni obali ZDA prenaša 2,5 milijona sodčkov bencina, kerozina in dizla na dan, je prevzela hekerska skupina DarkSide, ki je sporočila, da njen namen ni ustvarjati težav družbi, ampak ji gre le za zaslužek.

Skupina, ki jo sestavljajo veterani računalniškega "kriminala", je v sistem spustila virus, ki ga je ugrabil, "kriminalci" pa v zameno za odstranitev zahtevajo plačilo. Napad je povzročil motnje v oskrbi z gorivi, ki so se podražila predvsem na jugovzhodu ZDA.

Podjetje Colonial z gorivom oskrbuje polovico vzhodne obale ZDA, glavnega sistema pa do ponedeljka še niso uspeli obnoviti. Obnovili so le nekaj manjših povezav med terminali in dostavnimi točkami za stranke. Za zdaj še ne vedo, kdaj bo sistem obnovljen.

Biden je dejal, da gre za očitno "kriminalno" dejanje, pri čemer ni dokazov o vpletenosti ruskega predsednika Vladimirja Putina, s katerim naj bi se kmalu srečal. Kot je dodal, ga sproti seznanjajo z razvojem dogodkov, potrdil pa je še, da zadevo preiskuje FBI ter obljubil, da bodo "kriminalce" ujeli in kaznovali.

Colonial z gorivom med drugim oskrbuje največje letališče v ZDA Hartsfield Jackson, kjer ima sedež letalska družba Delta. Letališče pričakuje, da bodo težave urejene, preden bo to imelo posledice za polete.

Ministrstvo za energijo ZDA pri obnovi delovanja cevovoda sodeluje s podjetjem Colonial, ministrstvo za promet pa je medtem nekoliko sprostilo pravila transporta goriv po cesti, tako da je mogoče večje količine prevažati po avtocestah s cisternami.

