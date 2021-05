Dve milijardi za razvoj kvantnega računalnika

"Kvantne tehnologije so odločilne ključne tehnologije prihodnosti," je poudarila nemška ministrica za raziskovanje Anja Karliczek

Nemčija krepi svojo prisotnost v globalni tekmi tehnologij prihodnosti. Za razvoj domačega kvantnega računalnika je namreč namenila dve milijardi evrov proračunskih sredstev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Računalnik z najmanj 100 kubiti želijo razviti v petih letih.

Cilj projekta je v prihodnjih petih letih v Nemčiji zgraditi konkurenčen kvantni računalnik, je danes poudarila ministrica za raziskovanje Anja Karliczek iz vrst stranke CDU. Za ta namen bo 1,1 milijarde evrov sredstev namenilo ministrstvo za raziskovanje, 878 milijonov evrov pa ministrstvo za gospodarstvo.

"Kvantne tehnologije so odločilne ključne tehnologije prihodnosti," je poudarila Karliczekova. Izpostavila je potenciale te tehnologije v komunikacijskih sistemih, medicinskih tehnologijah ter logistiki.

Doslej največja kvantna računalnika, ki sta jih postavila ameriška IBM in Google, razpolagata s 65 oz. 54 kubiti.

S konceptom kvantnih računalnikov raziskovalci in industrija odgovarjajo na dejstvo, da so v razvoju običajnih računalnikov že naleteli na njihove fizične meje. Kvantni računalniki namreč namesto običajnih bitov, ki jih uporabljajo današnji računalniki in so lahko le v enem od dveh možnih stanj (0 ali 1), uporabljajo kvantne bite oz. kubite, ki so v superpoziciji stanj 0 in 1, kar pomeni, da je vrednost kubita lahko 0 in 1 hkrati.

Nemčija želi najprej postaviti demonstracijske kvantne računalnike s 24 kubiti. V petih letih pa naj bi nato vzpostavili nemški kvantni računalnik z najmanj 100 kubiti, ki bi ga lahko okrepili na najmanj 500 kubitov.

