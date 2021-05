Najnovejša teorija zarote o ameriških volitvah

Republikanci v Arizoni več kot pol leta po volitvah spet štejejo glasovnice

Joe Biden in Donald Trump

© krassotkin /Wikimedia Commons

Republikanci v Arizoni, ki verjamejo trditvam nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa o velikih prevarah na volitvah novembra lani, znova štejejo glasovnice, vendar le za predsedniške in senatne volitve, na katerih so bili poraženi. Najnovejša teorija zarote je, da je letalo po volitvah iz Južne Koreje pripeljalo glasovnice za demokrate.

Vera v Trumpovo trditev, da je na volitvah izgubil zaradi prevare, je postala test pravovernosti v republikanski stranki, ki se odpoveduje vsem, ki v to ne verjamejo.

Sredi tedna bodo republikanci v predstavniškem domu zveznega kongresa s tretjega najpomembnejšega položaja predvidoma odstranili Liz Cheney iz Wyominga, ki je glasovala za ustavno obtožbo zaradi napada na kongres 6. januarja.

Cheney zavrača Trumpove trditve o prevari in prejšnji teden je za Washington Post zapisala, da tisti, ki dajejo potuho Trumpovim zavajanjem, širijo veliko laž, zavračajo vladavino prava in zastrupljajo ameriški demokratični sistem.

V največjem okrožju Arizone Maricopa, kjer prebiva 60 odstotkov volivcev te države, so na zahtevo republikanske večine v državnem senatu dobili dostop do glasovnic z lanskih volitev in vseh volilnih strojev. Za ponovno preverjanje okrog 2,1 milijona glasovnic so za 15 dolarjev na uro najeli Trumpove privržence.

V okrožju je demokrat Joe Biden tesno premagal Trumpa, v tekmi za zvezni senat pa je zmagal demokrat Mark Kelly. Trumpovi privrženci zdaj preverjajo teorijo, da je letalo iz Južne Koreje takoj po volitvah pripeljalo velik tovor glasovnic v korist obeh demokratov. Pred to teorijo je veljala zarota gibanja QAnon, da je Trump v Arizoni osebno označil vsako glasovnico z vodnim tiskom, da prepreči prevare.

Čeprav je izid volitev potrdila republikanska državna sekretarka in potem še republikanski guverner ter so glasovnice tudi ročno preštevali, se preštevanje in preverjanje glasovnic nadaljuje.

Mediji nimajo dostopa, prav tako ne neodvisni ali demokratski opazovalci. Početje financirajo televizija One America News Network in bogati podporniki Trumpa.

Republikanci so lani izgubili položaj predsednika in večino v senatu, a še vedno jih večina verjame, da lahko vse dobijo nazaj, če ostanejo zvesti Trumpu, ki obvladuje pomemben del volilne baze.

