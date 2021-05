Cepljenje s cepivom AstraZenece ni tvegano za vse mlajše od 30 let

Tveganje za nastanek krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZenece pri mlajših od 30 let večje od koristi cepiva le, kadar je razširjenost covida-19 med prebivalstvom majhna

V oddaji Tarča na Televiziji Slovenija so obravnavali nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19, potem ko je vlada 15. aprila v spremenjeni strategije med prednostne skupine za cepljenje uvrstila tudi maturante. Maturante, starejše od 18 let, so cepili s cepivom AstraZenece.

Specializant anesteziologije in intenzivne medicine v Veliki Britaniji Jan Hansel je dejal, da je cepljenje s cepivom AstraZenece za mlajše od 30 let trenutno bolj tvegano kot okužba s covidom-19.

Po podatkih britanske agencije za nadzor medicinskih in zdravstvenih izdelkov (MHRA) so v Veliki Britaniji do konca marca zaznali 79 primerov krvnih strdkov pri ljudeh, ki so imeli po cepljenju s prvim odmerkom cepiva AstraZenece nizko število trombocitov v krvi. Od tega so tri osebe, mlajše od 30 let, umrle.

Na podlagi teh podatkov je britanski odbor za cepljenje in imunizacijo 7. aprila priporočil, da mlajše od 30 let, ki nimajo pridruženih bolezni, cepijo z drugimi cepivi, kadar je to mogoče.

Toda koristi cepiva AstraZenece pri višji verjetnosti okužbe odtehtajo tveganja, kažejo ugotovitve britanskih raziskovalcev. Pri srednji stopnji izpostavljenosti bi cepljenje v tej starostni skupini povzročilo 1,1 zapleta, preprečilo pa 2,2 hospitalizacije v enoti intenzivne nege.

Evropska agencija za zdravila je v podobni primerjavi ugotovila, da cepivo AstraZenece osebam v starostni skupini od 20 do 29 let prinaša več koristi tudi, kadar je razširjenost covida-19 majhna. V tej raziskavi so sicer tveganje za nastanek krvnih strdkov primerjali s tveganjem vsakršne hospitalizacije zaradi covida-19, ne le tiste na intenzivni negi.

