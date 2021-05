Kacin: »Ni res, da cepiva AstraZenece od junija v Sloveniji ne bo več«

Nacionalni koordinator za množično cepljenje Jelko Kacin je zatrdil, da bo AstraZeneca cepivo Sloveniji dobavljala do konca leta

Jelko Kacin je povedal tudi, da dodatnih naročil cepiva AstraZenece ne bo, ker je Evropska komisija šla v sodno izterjavo že dogovorjenih odmerkov cepiva, kar za Slovenijo pomeni 1,4 milijona odmerkov.

© gov.si

Nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin je ob obisku celjskega cepilnega mesta zatrdil, da bo AstraZeneca cepivo Sloveniji dobavljala do konca leta. Včeraj je šlo v cepilne centre po državi skupno 14.300 odmerkov tega cepiva, prihodnji teden 14.600, zadnji teden maja pa 65.000 odmerkov.

Kacin je v izjavi za medije povedal tudi, da dodatnih naročil cepiva AstraZenece ne bo, ker je Evropska komisija šla v sodno izterjavo že dogovorjenih odmerkov cepiva, kar za Slovenijo pomeni 1,4 milijona odmerkov.

Ocenil je tudi, da je dobava cepiva AstraZenece v Slovenijo zelo osiromašena, zato večji del naročenih odmerkov še nismo prejeli. Po njegovih besedah ne drži informacija, da cepiva AstraZenece od junija ne bo več.

"Zavedamo se, kako je ranljiva država pri cepljenju, če je odvisna samo od enega cepiva. Treba je imeti na voljo več cepiv. Za prihodnje leto se že pogovarjamo, da bi imeli zadosten nabor cepiv, vse države pa si želijo, da bi imele štiri vrste cepiva," je dejal Kacin.

"Zavedamo se, kako je ranljiva država pri cepljenju, če je odvisna samo od enega cepiva. Treba je imeti na voljo več cepiv. Za prihodnje leto se že pogovarjamo, da bi imeli zadosten nabor cepiv, vse države pa si želijo, da bi imele štiri vrste cepiva."



Jelko Kacin

Dobavitelj drugega vektorskega cepiva Janssen po Kacinovi oceni stabilizira dobavo svojega cepiva in trenutno v Slovenijo tedensko dobavlja 6000 odmerkov. Pred odobritvijo Evropske agencije za zdravila so tudi nove vrste cepiva, ki pa jih v Sloveniji ne bo pred jesenjo.

Dejal je tudi, da Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravlja kampanjo glede cepljenja, ki jo bo pognal v teh dneh. V kampanji pa bo inštitut prebivalce Slovenije pozval k cepljenju s cepivom AstraZenece, saj se je pri ljudeh pojavil strah zaradi strdkov, ki naj bi jih povzročalo to cepivo.

Ocenil je, da je treba pravočasno precepiti zadostno število odraslih, da nas ne bo doletela kisla, hladna in covidna jesen.

Po Kacinovih besedah je trenutno na zdravljenju zaradi covida-19 na intenzivnih oddelkih po državi veliko mlajših oseb. Te osebe so osem let mlajše od oseb, ki so jih zdravili v prvem valu epidemije, a ležalna doba je ostala enaka. Mlajše generacije so tiste, ki zdaj zbolevajo, zato jih je treba čim prej cepiti, je opozoril Kacin.

Po njegovi oceni je bilo doslej v Sloveniji cepljenih 30 odstotkov odraslih, z veliko udeležbo ljudi pa je junija mogoče doseči 60-odstotno precepljenost odrasle populacije.

Glede nacionalne aplikacije za prijavo na cepljenje je dejal, da je to tretji digitalni pripomoček, s katerim se bomo izognili uporabi različnih aplikacij za naročanje na cepljenje. To je državna aplikacija, ki je brezplačna, je še dejal Kacin. Po njegovem opozorilu se ne sme več zgoditi, da nekdo pride na cepljenje, pa dobi informacijo, da je cepiva zmanjkalo.