V Sloveniji bodo s cepljenjem otrok in mladostnikov še počakali

Cepljenje otrok se bo pričelo, ko bo o tem odločila Evropska agencija za zdravila (Ema)

Mateja Logar, vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje

© Uroš Abram

Na ministrstvu za zdravje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so za STA pojasnili, da bodo s cepljenjem otrok proti covidu-19 začeli takrat, ko bo o tem odločila Evropska agencija za zdravila (Ema).

"Trenutno čakamo na mnenje Eme, ali se lahko začne cepivo uporabljati za skupino od 12 let dalje. Ko bo to odobreno, bomo začeli s promocijo cepljenja tudi za osnovnošolce in dijake," je za STA pojasnila vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar.

V ponedeljek je namreč ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) odobrila izredno uporabo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech proti covidu-19 tudi za najstnike, stare od 12 do 15 let. Gre za prvo cepivo v ZDA, ki je dovoljeno za to starostno skupino.

Vodja Eme Emer Cooke je v torek za več evropskih časnikov povedala, da bi lahko še ta mesec odobrili cepivo Pfizerja za mlade, stare od 12 do 15 let, tudi v EU. Za cilj so si sicer postavili junij, a še čakajo na podatke klinične študije, ki so jo opravili v Kanadi.