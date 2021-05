VIDEO: Republikanska kongresnica posvarila strankarske kolege pred Trumpovimi lažmi

Liz Cheney je v bojevitem govoru pozvala, naj republikanci zavrnejo laži Donalda Trumpa o lanskoletnih volitvah

Liz Cheney

© Wikipedia

Republikanska zvezna kongresnica iz Wyominga Liz Cheney, ki jo bodo kolegi predvidoma danes odstavili s tretjega najpomembnejšega strankarskega položaja v predstavniškem domu, jih je včeraj v bojevitem govoru pozvala, naj zavrnejo laži Donalda Trumpa o lanskoletnih volitvah.

Republikanski člani predstavniškega doma bodo Liz Cheney danes po vsej verjetnosti odstranili s položaja predsednice Republikanske konference ker vztrajno zavrača Trumpove trditve, da je lani izgubil predsedniške volitve zaradi prevare. Trdijo, da gre za vprašanje enotnosti, češ da njene kritike ne pripomorejo k poenotenju razdeljene stranke.

Cheney opozarja, da dajanje potuhe Trumpovim lažem ogroža demokracijo. "Moramo govoriti resnico. Volitve niso bile ukradene in Amerika ni zatajila. Vsak od nas, ki je prisegel na položaj, mora ukrepati proti razpadanju demokracije. Tu ne gre za politiko, ne gre za strankarstvo. To je naša dolžnost."

"Molk in ignoriranje laži lažnivca le opogumlja. Jaz ne bom mirno gledala, ko drugi peljejo našo stranko po poti, ki opušča vladavino prava in se pridružuje nekdanjemu predsedniku v križarskem pohodu za spodkopavanje demokracije," je dejala hči nekdanjega podpredsednika ZDA Dicka Cheneyja.

Liz Cheney,

republikanska kongresnica

"Danes se soočamo z grožnjo, ki je še nismo doživeli. Nekdanji predsednik, ki je sprovociral nasilen napad na kongres, da ukrade volitve, je obnovil agresivno prepričevanje Američanov, da so mu ukradli volitve. S tem lahko podžge novo nasilje," je dejala. Ko je govorila, so njeni kolegi začeli zapuščati kongresno dvorano, kar potrjuje močan vpliv Trumpa znotraj republikanske stranke.

"Sem konservativna republikanka in najbolj konservativno načelo je spoštovanje vladavine prava. Volitve so končane. To je vladavina prava. To je naš ustavni proces. Tisti, ki tega ne sprejmejo, so v vojni z našo ustavo," je dejala.

Trump trdi, da so bile lanskoletne volitve polne prevar, vendar doslej za to ni ponudil nobenega kredibilnega dokaza, njegove tožbe pa so vse po vrsti propadale na sodiščih. Že pred volitvami je sicer govoril, da bodo volitve legitimne le, če zmaga.

